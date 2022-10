Pitääkö Suomen antaa kehitysapua Venäjää myötäileville maille?

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiurun mielestä Suomen on tarkasteltava Venäjää myötäileville maille antamaansa kehitysapua uudestaan. Hän käsittelee asiaa Aamulehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Kiuru on vaatinut kehitysavun keskeyttämistä Venäjää myötäileviltä mailta aiemmin Verkkouutisten haastattelussa.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen ensi vuoden talousarvioesityksessä on varattu noin 192 miljoonaa euroa maa- ja aluekohtaiseen tukeen. Tuen saajissa on valtioita, jotka eivät suostuneet äänestämään Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) ihmisoikeusneuvostossa Venäjän jäsenyyttä vastaan.

– Maiden äänestyskäyttäytyminen kertoo niiden lähestymistavasta. On maita, jotka myötäilevät Venäjää äänestämällä sen puolesta tai äänestämällä tyhjää. Myös osa Suomelta kehitysapua saavista maista katsoo arvojensa mukaiseksi Venäjän tukemisen, Kiuru kirjoittaa.

Kiuru korostaa, että äänestyskäyttäytymisellään maat ottavat suoraan tai välillisesti kantaa kansainvälisten sopimusten kunnioittamiseen, laittomaan sotaan sekä ihmisoikeuksiin.

– Venäjää äänestyksissä tukemalla kyseiset maat paljastavat, että niiden suhde Venäjään taloudellisine motiiveineen menee muiden arvojen edelle. Myös niiden arvojen edelle, joiden perustalle YK on rakennettu ja joita YK:ssa kaikkien pitäisi puolustaa, Kiuru katsoo.

Hänen mukaansa jokainen maa saa luonnollisesti äänestää näkemyksensä mukaisesti.

– Kyseisten maiden hallitusten on kuitenkin ymmärrettävä, että ne ovat vastuussa omille kansalaisilleen toimintansa seurauksista. Vallitsevassa kansainvälisessä tilanteessa ei voi ajatella niin, että on mahdollista jatkaa normaalisti taloudellisia ja sotilaallisia suhteita Venäjään ja samalla olettaa länsimaisen kehitysavun jatkuvan häiriöttä. On tilanteita, jossa on pakko tehdä valintoja ihmisoikeuksien puolesta ja sotaa vastaan.

Kiurun mielipide on, että Suomen on tarkasteltava Venäjää myötäileville maille antamaansa kehitysapua uudestaan, eli käytännössä tuki on jäädytettävä ensi vuoden talousarviosta.

– Nostin asian talousarvioesityksen lähetekeskustelussa esille useassa puheenvuorossani sekä myöhemmin suullisella kyselytunnilla, Kiuru toteaa.

Lisäksi hän huomauttaa, että Suomen myöntämä kehitysapu on jo lähtökohtaisesti valikoivaa eikä sitä riitä kaikille.

Suomen on tarkasteltava Venäjää myötäileville maille antamaansa kehitysapua uudestaan. Venäjää äänestyksissä tukemalla kyseiset maat paljastavat arvonsa. (AL ma 31.10.)#oikeusvaltio #ihmisoikeudet #kehitysyhteistyö https://t.co/L77Z2ZTkl8 — Pauli Kiuru (@KiuruPauli) October 31, 2022

