Arvio Venäjän operaatiosta: Ukraina ei ollut valmis

Venäjän uutta hyökkäystä Ukrainan koillisrajan yli oltiin osattu odottaa jo kuukausien ajan, mutta siitä huolimatta se näyttää tulleen ukrainalaisille puolustajille yllätyksenä, uutisoi The Washington Post.

Materiaalivajeesta ja uupumuksesta kärsivien ukrainalaisjoukkojen valituksista huolimatta Kiova on ollut hidas mobilisoimaan joukkoja, minkä seurauksena jotkin etulinjan alueet ovat kriittisen alimiehitettyjä.

Samaan aikaan venäläishyökkääjät ovat ottaneet opiksi kokemuksistaan ja sopeutuneet tilanteeseen. Myös teknologia ja elektroninen sodankäynti ovat kehittyneet.

Venäjän eteneminen Harkovassa sekä Donetskin alueella ovat herättäneet kysymyksiä Ukrainan puolustuksen kestävyydestä ja siitä, kykeneekö Venäjä pian valtaamaan lisää alueita. Ammuspulasta kärsivä Ukraina ei ole aina kyennyt vastaamaan hyökkääjän tuleen.

Asiantuntijoiden mukaan Harkovan operaatiossa vaikuttaa olevan kyse puskurivyöhykkeen luomisesta Venäjän Belgorodin alueen suojaksi Ukrainan iskuilta. Koko aluetta ei ole tarkoitus vallata ainakaan kerralla.

Myös Venäjän presidentti Vladimir Putin mainitsi perjantaina Kiinan vierailunsa yhteydessä, että operaation tarkoituksena on ainoastaan puskurivyöhykkeen luominen Belgororin suojaksi Ukrainan toistuvien iskujen takia.

Asiantuntijan mukaan Venäjä vaikuttaa käyttävän Harkovan hyökkäyksessään uusien yksikköjen sotilaita, eikä esimerkiksi Donetskissa olevia joukkoja ole siirretty sinne.

– Harkovan alueella taistelevat venäläisjoukot vaikuttavat tulevan uusista yksiköistä, joita on joko perustettu tai uudelleensijoitettu Venäjällä. Venäjän prioriteettina on edelleen Donetskin alueen hallinta, sanoo Venäjään ja Euraasiaan perehtynyt vanhempi tutkija Dara Massicot Carnegie Endowment for International Peace:sta.

Ukraina puolestaan on joutunut siirtämään joukkojaan Donetskin ja Luhanskin alueilta Harkovan suojaksi.