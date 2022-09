Kansanedustaja keskeyttäisi kehitysavun Venäjää tukevilta mailta

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru esittää kehitysyhteistyötuen maksamisen keskeytystä niille maille, jotka eivät selvästi tuomitse Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen ensi vuoden talousarvioesityksessä on varattu noin 192 miljoonaa euroa maa- ja aluekohtaiseen tukeen. Tuen saajissa on valtioita, jotka eivät suostuneet äänestämään Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) ihmisoikeusneuvostossa Venäjän jäsenyyttä vastaan.

YK:n yleiskokous erotti Venäjän ihmisoikeusneuvostosta viime huhtikuussa. Syynä on Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota. Erottamisen puolesta äänesti 98 maata ja vastaan 24. 58 maata äänesti tyhjää. Suomen kehitysavun kautta tukemista maista Algeria, Eritrea, Etiopia, Kirgisia, Tadžikistan, Uzbekistan ja Syyria äänestivät Venäjän erottamista vastaan eli toisin sanoen asettuivat Venäjän puolelle.

– Nämä maat ovat YK:ssa puolensa valinneet, ja heidän täytyy valintansa aiheuttamat seuraukset kestää. Ei voida ajaa kaksilla rattailla, että toisaalta halutaan olla kavereita Venäjän kanssa ja toisaalta odottaa, että saadaan tukea mailta, jotka tuomitsevat Venäjän oikeudettoman sodan, Kiuru kommentoi Verkkouutisille.

Suomen avustamista maista Irak, Jemen, Kenia, Nepal ja Tansania äänestivät tyhjää. Kiuru korostaa, että myös tyhjää äänestäminen on kannanotto.

– Jos äänestät tyhjää, et äänestä vastaan. Käytännössä silloin kannatat Venäjän politiikkaa.

Asia on herättänyt julkisuudessa keskustelua aiemminkin. Huhtikuussa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) sanoi Iltalehdelle, että tukien katkaisu pelaisi ”Venäjän ja Kiinan pussiin” ja lisäisi vastakkainasettelua. Kiuru on eri mieltä Skinnarin kanssa ja huomauttaa, että tilanne on mennyt huomattavasti pahemmaksi huhtikuun jälkeen.

– Eivätkö nämä maat ole itse aiheuttamassa vastakkainasettelua, kun ovat jollekin puolelle jo asettuneet?, Kiuru kysyy.

Kyse on ihmisoikeuksista

Suomi on Euroopan unionin jäsenmaana tuominnut Venäjän toimet Ukrainassa. Siksi Kiurun mukaan on irvokasta, että samalla kehitysyhteistyön kautta myönnetään rahaa valtioille, jotka tukevat Venäjän politiikkaa.

– Tämä on myös ihmisoikeuskysymys. Ihmisoikeuksia rikotaan törkeästi ja samalla nämä maat ikään kuin antavat suostumuksen sille ja samalla pyytävät meiltä itselleen rahaa.

Kiurun mukaan ratkaisuna on tuen maksamisen keskeytys niin pitkäksi aikaa, kunnes maa selvästi tuomitsee Venäjän toimet.

– Sillä tavalla pitäisi olla realisti, että jos maassa on (tukirahoilla tuettu) hanke, joka on lähestulkoon valmis, annetaan vielä siihen tukea, koska tuntuisi järjettömältä jättää sellaista kesken. Mutta siinä tulisi käyttää harkintaa, ettei anneta enää uutta rahaa uusiin hankkeisiin.

Tuen maksun keskeytyksistä säästyneet rahat tulisi hänen mukaansa suunnata ennemmin Ukrainaan tai säästöön.

– Autettavia maita maailmasta löytyy. Sellaisia, jotka äänestävät eri tavalla (kuin Venäjää tukevat maat).

Kiuru nosti asian esiin myös hallituksen talousarvioesitystä koskevassa lähetekeskustelussa tiistaina. Hän huomauttaa, että kyse on vasta esityksestä ja sen sisältöön on mahdollista vaikuttaa. Seuraavaksi esitys on menossa valtiovarainvaliokunnan käsittelyyn.

– Tähän voidaan vaikuttaa syksyn aikana ja arvio hyväksytään vasta joulukuussa.