Pienyrittäjät eivät luota tekoälyyn, esiin nousi kaksi suurinta syytä

Yli puolet suomalaisista pien- ja yksinyrittäjistä sanoo, ettei tekoälyllä ole minkäänlaista roolia yrityksensä strategiassa. Asia selviää yritystilejä ja yritysten taloushallinnon palveluita tarjoavan Holvin toteuttamasta pienyrittäjäpulssi-kyselystä.

Ainoastaan noin joka viides pienyrittäjistä (22 prosenttia vastaajista) kertoo tekoälyllä olevan keskeinen rooli yrityksen strategiassa. Kyselyyn vastanneista pienyrittäjistä 55 prosenttia sanoo, ettei tekoälyllä ole minkäänlaista roolia. Vastanneista 14 prosenttia taas kertoo, että yrityksessä vasta testaillaan tekoälyä, ja kahdeksan prosenttia vastanneista suunnittelee ottavansa tekoälyn käyttöön.

Yleisimpiä vastaajien mainitsemia syitä sille, miksi tekoäly ole osa yrityksen strategiaa, ovat se, että tekoälyllä ei nähdä selkeää käyttötarkoitusta liiketoiminnassa (22 prosenttia vastaajista), ja se, ettei tekoälyn tekemiin päätelmiin luoteta (11 prosenttia vastaajista). Lisäksi vastaajista noin kahdeksan prosenttia kertoo olevansa huolissaan tietosuojasta, ja kuusi prosenttia vastaajista ei tiedä, miten tekoälyä kannattaa käyttää.

– Yksinyrittäjät ja pienyritykset ovat juuri niitä, jotka voivat lisätä helpoiten tuottavuutta tekoälyllä, kun päätöksiä ja kokeiluja tehdään matalalla kynnyksellä. Siksi on yllättävää, että vasta noin viidennes yrityksistä on ottanut tekoälyn strategiaan mukaan. Nyt olisi tärkeää, että myös pienyritykset lähtevät kehitykseen mukaan ja pyrkisivät sitä kautta lisäämään työn tuottavuutta ja mahdollistamaan kasvun, sanoo Holvin toimitusjohtaja Tuomas Toivonen tiedotteessa.

Tekoälytyökalujen käyttö arjessa on kuitenkin pienyrittäjien keskuudessa melko yleistä. Hieman yli puolet (56 prosenttia) vastanneista pienyrittäjistä kertoo käyttävänsä tekoälyä viikoittain: vastaajista 28 prosenttia sanoo käyttävänsä eri työkaluja useita kertoja viikossa, ja samankokoinen osuus vastaajista kertoo käyttävänsä tekoälyä muutaman kerran viikossa. Yli 40 prosenttia vastanneista kertoo, etteivät käytä tekoälytyökaluja koskaan (22 prosenttia vastaajista) tai että käyttävät niitä vain harvoin (22 prosenttia vastaajista).

Yleisimmin tekoälyä käytetään pienyrityksissä viestintään ja markkinointiin. Näin sanoo lähes puolet (49 prosenttia) vastaajista. Muita tyypillisiä tekoälyn käyttökohteita ovat asiakaspalvelu, projektinhallinta taloushallinto. Noin 28 prosenttia sanoo, ettei käytä tekoälyä missään yrityksen tehtävissä.

– Tekoälyä voi hyödyntää missä tahansa – niin myynnissä, markkinoinnissa, asiakaspalvelussa, palvelukehityksessä kuin kirjanpidossa. Parhaimmillaan pienyritykset voisivat voittaa kymmeniä tunteja viikossa, mikä vapauttaisi aikaan olennaisimpiin tehtäviin. Siksi jokaisen yrityksen kannattaisi vähintään selvittää tekoälyn käyttämisen mahdollisuuksia omassa liiketoiminnassaan, Toivonen kertoo.

Pienyrittäjäpulssi toteutettiin Holvin asiakkaille 14.–31. elokuuta 2025 anonyyminä kyselynä. Kyselyyn vastasi 1 055 Holvin asiakasta ympäri Suomen.

