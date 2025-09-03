Johtajat eivät hallitse tekoälyä, estää yritysten kasvun

Johtajien puutteellinen tekoälyosaaminen estää organisaatioiden kasvun. Tällaiseen tulokseen päädyttiin yritysten liiketoiminnan edistämiseen keskittyvän Rastor-insituutin tekemässä asiakastutkimuksessa.

Tutkimus paljastaa, että vain reilu neljä prosenttia johtajista hallitsee tekoälyn strategisen käytön. Lähes 80 prosenttia vastaajista kamppailee tekoälyn käyttökohteiden tunnistamisen kanssa.

Tulosten mukaan johtajilta puuttuu strateginen ymmärrys siitä, miten tekoäly sitoutuu liiketoimintatavoitteisiin ja miten sitä johdetaan organisaatiossa.

– Tekoälykoulutusta on hyvin tarjolla jo monille substanssialoille kuten myyntiin, markkinointiin ja HR:ään, mutta johtamisen alueella on ollut selkeä aukko. Organisaatiot etsivät uusia tapoja hyödyntää tekoälyä liiketoiminnassaan, ja tämä edellyttää ennen kaikkea johdon osaamista ja ymmärrystä. Strateginen tekoälyn hyödyntäminen on paljon muutakin kuin pelkkä ICT-hanke, muistuttaa Rastor-instituutin tarjoomapäällikkö Liisa Tuhkanen tiedotteessa.

Instituutin mukaan myös median ylläpitämä ristiriitainen kuva tekoälystä hidastaa sen käyttöönottoa ja estää teknologian kokonaisvaltaisen hyödyntämisen. Rastor-instituutti huomauttaa, että tekoälyn todellinen hyöty liiketoimintaan syntyy vasta kun se on integroituna koko organisaation toimintaan. Yksittäiset sovellukset eri aloilla tuottavat hyötyjä, mutta organisaation laajuinen muutos edellyttää johdon ymmärrystä ja ohjausta. Jos johtajalta puuttuu näkemys tekoälyn potentiaalista, jää sen käyttö pistemäiseksi eikä todellista kilpailuetua synny.

Tekoäly kehittyy valtavan nopeasti. Ne, jotka ottavat tekoälyn haltuun strategisella tasolla nyt, rakentavat asiantuntijan mukaan kestävää kilpailuetua tulevaisuutta varten.

– Jos jätät tekoälyn huomiotta, annat muille etumatkaa. Organisaatioilla ei ole varaa menettää tekoälyn tuomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, Tuhkanen toteaa.

Rastor-instituutti on suomalainen osaamisen kehittämiseen, työllistämiseen ja yritysten liiketoiminnan edistämiseen keskittyvä yhdistys.

