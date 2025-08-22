Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Lähes 40 prosenttia suomalaisista suurista yrityksistä on korvannut osan yrityksen työtehtävistä tekoälyllä., LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Yli puolet suuryrityksistä aikoo korvata työtehtäviä tekoälyllä

  • Julkaistu 22.08.2025 | 08:51
  • Päivitetty 22.08.2025 | 09:38
  • Tekoäly
Monilla yrityksillä on vielä matkaa tuottavuushyötyjen saavuttamiseen.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Suomalaiset suuret yritykset hyödyntävät tekoälyä jo laaja-alaisesti, mutta monilla yrityksillä on vielä matkaa tuottavuushyötyjen saavuttamiseen, selviää OP:n tuoreesta Yrityspulssi-tutkimuksesta.

OP:n Yrityspulssi-kyselytutkimuksen mukaan 38 prosenttia suomalaisista suurista yrityksistä on korvannut osan yrityksen työtehtävistä tekoälyllä. Vastaajista hieman suurempi osuus, 42 prosenttia, on väitteen kanssa eri mieltä.

Yli puolet tutkimukseen osallistuneista yrityksistä suunnittelee kuitenkin korvaavansa työtehtäviä tekoälyllä tulevaisuudessa. Tekoälyn käyttöönottoa perustellaan usein työn tuottavuuden lisäämisellä, mutta Yrityspulssi-kyselyn mukaan näkemykset tuottavuushyödyistä jakautuvat: enemmistö eli 45 prosenttia yrityksistä arvioi tekoälyn lisänneen todistettavasti työn tuottavuutta, kun taas neljännes ei koe näin.

– Tekoäly tuo yrityksille valtavia mahdollisuuksia, mutta sen vaikutukset eivät toteudu itsestään. Tuottavuushyödyt vaativat investointeja sekä teknologiaan, että ihmisiin. Tämä edellyttää yritysjohdolta strategisen tason päätöksiä, sanoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi tiedotteessa.

OP:n kyselyn mukaan tarve henkilöstön kouluttamiseen tekoälyn käytössä on selvästi tunnistettu. Peräti 84 prosenttia yrityksistä kertoo kouluttaneensa henkilöstöään tekoälyn hyödyntämisessä.

Erityisesti suuryrityksissä käydään kovaa kilpailua erityisosaajista, ja työvoimapula on monelle merkittävä haaste. Kolmannes Yrityspulssiin vastanneista yrityksistä näkee tekoälyn tuovan ratkaisuja osaajapulaan.

– Suomalaisyritykset etsivät tasapainoa tekoälyn hyödyntämisen ja osaavan työvoiman saatavuuden välillä. Tekoäly voi auttaa paikkaamaan osaajavajeita, mutta pitkällä aikavälillä tarvitaan edelleen jatkuvaa koulutusta ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tekoäly toimii parhaiten tukiälynä, Keitaanniemi toteaa.

LUE MYÖS:
Viekö tekoäly toimittajien työpaikat? Tässä suurimmat uhat

Tekoäly mullistaa: Nämä virheet pudottavat sinut työelämän kelkasta

Tekoäly voi viedä työn jopa 40 ammattiryhmältä – he ovat suurimmassa vaarassa

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)