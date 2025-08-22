Yli puolet suuryrityksistä aikoo korvata työtehtäviä tekoälyllä

Suomalaiset suuret yritykset hyödyntävät tekoälyä jo laaja-alaisesti, mutta monilla yrityksillä on vielä matkaa tuottavuushyötyjen saavuttamiseen, selviää OP:n tuoreesta Yrityspulssi-tutkimuksesta.
OP:n Yrityspulssi-kyselytutkimuksen mukaan 38 prosenttia suomalaisista suurista yrityksistä on korvannut osan yrityksen työtehtävistä tekoälyllä. Vastaajista hieman suurempi osuus, 42 prosenttia, on väitteen kanssa eri mieltä.
Yli puolet tutkimukseen osallistuneista yrityksistä suunnittelee kuitenkin korvaavansa työtehtäviä tekoälyllä tulevaisuudessa. Tekoälyn käyttöönottoa perustellaan usein työn tuottavuuden lisäämisellä, mutta Yrityspulssi-kyselyn mukaan näkemykset tuottavuushyödyistä jakautuvat: enemmistö eli 45 prosenttia yrityksistä arvioi tekoälyn lisänneen todistettavasti työn tuottavuutta, kun taas neljännes ei koe näin.
– Tekoäly tuo yrityksille valtavia mahdollisuuksia, mutta sen vaikutukset eivät toteudu itsestään. Tuottavuushyödyt vaativat investointeja sekä teknologiaan, että ihmisiin. Tämä edellyttää yritysjohdolta strategisen tason päätöksiä, sanoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi tiedotteessa.
OP:n kyselyn mukaan tarve henkilöstön kouluttamiseen tekoälyn käytössä on selvästi tunnistettu. Peräti 84 prosenttia yrityksistä kertoo kouluttaneensa henkilöstöään tekoälyn hyödyntämisessä.
Erityisesti suuryrityksissä käydään kovaa kilpailua erityisosaajista, ja työvoimapula on monelle merkittävä haaste. Kolmannes Yrityspulssiin vastanneista yrityksistä näkee tekoälyn tuovan ratkaisuja osaajapulaan.
– Suomalaisyritykset etsivät tasapainoa tekoälyn hyödyntämisen ja osaavan työvoiman saatavuuden välillä. Tekoäly voi auttaa paikkaamaan osaajavajeita, mutta pitkällä aikavälillä tarvitaan edelleen jatkuvaa koulutusta ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tekoäly toimii parhaiten tukiälynä, Keitaanniemi toteaa.
