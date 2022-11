Pia Kauma: Venäjä on Etyjin jäsenenä pakotettu nyt edes kuuntelemaan

Etyjin parlamentaarinen yleiskokous on pohtinut Venäjän tuomitsemiseksi kohdistuvia toimia. Esillä on ollut sääntömuutosehdotus, joka antaisi yleiskokoukselle mahdollisuuden pidättää toiminnasta toistaiseksi järjestön perusperiaatteita ja arvoja vakavasti rikkova jäsenmaa. Sääntömuutokset on Etyjissä hyväksyttävä konsensus miinus yksi -periaatteella.

– Toisaalta meidän on otettava huomioon Ukrainan kansan kärsimykset, jotka Venäjän laiton hyökkäyssota on aiheuttanut sekä se, että emme järjestönä pystyneet estämään niitä. Toisaalta Venäjä on järjestömme jäsenenä pakotettu nyt edes kuuntelemaan meitä, arvioi yleiskokouksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Kauma (kok.) eduskunnan tiedotteessa.

Kauman mukaan helppoja vaihtoehtoja ei ole, mutta on selvää että sääntöjä on muutettava. Hänen mukaansa Etyjin tavoitteena ei ole koskaan ollut keskustella turvallisuuskysymyksistä vain samanmielisten maiden kesken, vaan löytää tasapaino voimapolitiikan ja yhdessä sovittujen rauhanomaisen rinnakkaiselon periaatteiden välillä.

– Yksi ratkaisu voisi olla siirtyä asteittain kiristyviin toimenpiteisiin sääntöjä räikeästi rikkovan valtion kohdalla. Voisimme esimerkiksi rajoittaa osallistumista vaalitarkkailuihin tai estää pääsyn luottamus- ja johtotehtäviin, ennen päätöstä toiminnasta pidättämisestä.

Toimintaa on Kauman mukaan rajoitettu jo nyt eri tavoin. Venäjän valtuuskunta ei ole esimerkiksi päässyt osallistumaan Varsovassa tai Birminghamissa järjestettyihin kokouksiin, sillä isäntämaat eivät myöntäneet sen jäsenille viisumeita.

– Yleiskokouksen järjestäjämaalla on siis jo nyt mahdollisuus olla päästämättä sääntöjä rikkovaa maata osallistumaan kokoukseen.