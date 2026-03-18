Petteri Orpolta täystyrmäys Belgian pääministerin Venäjä-puheille

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) tyrmää ajatukset suhteiden normalisoimisesta Venäjän kanssa halvan energian turvaamiseksi. Tätä on väläyttänyt Belgian pääministeri Bart De Wever. Orpolta kysyttiin kantaa Belgian pääministerin avaukseen mediatilaisuudessa, joka koski tulevaa Eurooppa-neuvoston kokousta.

– Suomen kanta on ihan selvä. Niin kauan, kun Venäjä jatkaa laitonta ja väkivaltaista hyökkäyssotaansa Ukrainaa vastaan: tuhoaa, tappaa ihmisiä ja iskee siviilikohteisiin, Venäjän kanssa ei voi alkaa normalisoimaan yhtään mitään, Orpo latasi.

Petteri Orpo korosti, että Euroopan pitäisi oppia se, ettei riippuvuuteen venäläisestä fossiilienergiasta ole paluuta.

– Sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa että tämä Iranin ja Persianlahden tilanne pitäisi herättää viimeisenkin siihen, että meidän pitää pyrkiä omavaraisuuteen energiassa ja silloin me puhutaan nimen omaan niistä ratkaisuista, mitä me ollaan tehty muun muassa Suomessa ja Pohjoismaissa. Panostettu omaan, uusiutuvaan energiantuotantoon ydinvoimasta tuuleen ja uusiin muotoihin.

Loppuviikosta Brysselissä kokoontuvien EU-maiden johtajien asialistalla ovat Ukraina, Lähi-itä, kilpailukyky ja sisämarkkinat, tuleva monivuotinen rahoituskehys, Euroopan puolustus ja turvallisuus sekä muuttoliike.

Kokouksessa pyritään löytämään ratkaisua muun muassa tilanteeseen, jossa Unkari on uhannut estää 90 miljardin arvoisen tukipaketin Ukrainalle, ellei Venäjän tuhoamaa öljyputkea saada korjatuksi.

– Tämähän on aivan älytön tilanne, että Venäjä on pommittanut Ukrainan läpi kulkevan öljyputken, joka vie Venäjältä öljyä Unkariin. Ja Unkari vaatii nyt Ukrainaa sen nopeammassa tahdissa korjaamaan ja jumittaa asioita Euroopan päässä ja vaatii Euroopan unionilta toimia, Orpo kuvasi.

– Tämä ehkä kuvaa sitä, että nyt Ukraina on alistettu Unkarin sisäpolitiikkaan ja se ei ole oikein.

Orpo totesi, että asiasta on käyty kirjeenvaihtoa EU-komission ja Ukrainan välillä ja komissio on luvannut lähettää paikalle ryhmän, joka katsoo putken todellista tilannetta ja on tarjonnut apua myös sen korjaamisessa.

Pääministeri totesi, että 90 miljardin tukipaketin tarve realisoituu huhtikuun alkupuolella, joten sinänsä aikaa on hakea tähän vielä poliittisia ratkaisuja.

– Ja ne on löydyttävä.