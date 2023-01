Petteri Orpo: Tätä kokoomus edellyttää mahdollisilta hallituskumppaneilta

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo karsastaa ajatusta joidenkin puolueiden sulkemisesta pois yhteistyöstä jo ennen kuin vaalit ja hallitusneuvottelut on käyty. Talouden linja on kuitenkin puoluejohtajan puheiden perusteella kynnyskysymys.

– Voin sen sanoa niin, että kokoomus on valmis yhteistyöhön kaikkien niiden puolueiden kanssa, jotka sitoutuvat vastuulliseen taloudenpitoon ja katkaisemaan tämän löperön talouspolitiikan, Petteri Orpo sanoo Verkkouutisille.

Kokoomusjohtaja korosti viikonloppuna puolueensa vaalikampanjan avauksessa, että nykyhallituksen velkavetoinen talouslinja oli ideologinen valinta, joka tehtiin jo ennen kuin koronaviruspandemiasta tai Ukrainan sodasta oli tietoakaan.

– Meille sanottiin, että talouskurin aika on ohi. Meille sanottiin, ettei velasta tarvitse välittää. Sanottiin, että ”rahaa on”. Hallituspuolueista on yritetty sittemmin väittää, että kaikki velka on ollut pakon sanelemaa, koska korona ja niin edelleen – ei ole. Tämä on ollut heiltä ideologinen valinta jo hallitusneuvotteluissa, Orpo sanoi Verkkouutisille.

Nyt tämän linjan on siis hänen mielestään muututtava. Kokoomuksen suuntaviivoja löytyy sunnuntaina julkaistusta talouspoliittisesta ohjelmasta. Siinä listattiin keinoja, joilla puolue tavoittelisi seuraavalla vaalikaudella kuuden miljardin euron sopeutusta ja vahvistaisi työllisyyttä 100 000 työllisellä. Myös työnteon verotusta halutaan keventää.

Hallitus maalaa mörköjä

Pyörittely tulevan hallituksen mahdollisesta kokoonpanosta on ruokkinut keskustelua blokkipolitiikasta. Esimerkiksi SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin on tunnetusti jo todennut, ettei puolue ole valmis neuvottelemaan perussuomalaisten kanssa.

Ajatuspaja Toivon viime viikolla julkaiseman kyselyn mukaan kansan suuri enemmistö karsastaa tällaista ajattelua ja toivoo puolueiden pystyvän yhteistyöhön.

– Minähän puhun vain ja ainoastaan siitä, että pitää olla valmis neuvottelemaan kaikkien kanssa ja että ohjelma ratkaisee – tämä vanha suomalainen hyve. Se, miksi tästä puhutaan nyt niin paljon, on viime kädessä johtunut hallituspuolueista. Heillä on selkeä halu jatkaa [hallitusvastuussa] ja maalata mörköjä muista pohjista, Petteri Orpo sanoo.

Hänen mielestään puhe toisten poissulkemisesta on ”varmaan poliittisen pelin kannalta kiinnostava aihe”.

– Minua se ei kiinnosta. Jokainen puolue esittää nyt oman näkemyksensä siitä, miten Suomen asioita hoidetaan. Sitten käydään vaalit, Orpo jatkaa.

– Kun maailma ympärillä on todella turvaton ja Suomella on todella suuria haasteita siinä, miten kansalaisten perustarpeista pidetään huolta, niin se, että tässä ajassa ruvetaan jakamaan ihmisiä hyviin ja huonoihin ja ylipäänsä jakamaan kansaa, ei ole järkevää.

– Siksi minusta pitäisi nyt pyrkiä yhdistämään. Siihen pohjautuu tämä suomalaisten viisas ajattelu, ettei suljeta pois vaihtoehtoja vaan neuvotellaan vaalien jälkeen. Se on minusta oikein ja se näyttää olevan kansan mielestä oikein.