Suomalaiset arvostavat puolueiden kykyä tehdä yhteistyötä

Suomalaiset pitävät tärkeänä puolueiden kykyä tehdä yhteistyötä, ilmenee ajatuspaja Toivon teettämästä kyselytutkimuksesta.

Vastaajista 77 prosenttia on vähintään jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa, että puolueet ovat valmiita asiapohjalta keskustelemaan hallitukseen osallistumisesta eivätkä sulje etukäteen pois mahdollisia yhteistyön suuntia.

Vain kuusi prosenttia vastaajista oli väittämän kanssa täysin eri mieltä. Tämän perusteella vain marginaalinen osa kansaa kannattaa kaikkein jyrkintä puolueiden yhteistyön poissulkemista etukäteen.

Poliittisessa keskustelussa on alkuvuoden aikana ollut runsaasti esillä suurten puolueiden kyky ja halu tehdä yhteistyötä erilaisissa hallituskokoonpanoissa. Esimerkiksi pääministeri Sanna Marin (sd.) on linjannut suoraan, ettei SDP tule olemaan vaalien jälkeen samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa.

Hallitusyhteistyön poissulkeminen etukäteen on Suomessa verrattain uusi ilmiö. Viime vuosikymmeninä on ollut tapana, että vaalien jälkeen muodostetaan enemmistöhallitus vaalit voittaneen puolueen johdolla. Hallituspohjat ovat vaihdelleet ja useasti pohja on ylittänyt perinteisen vasemmisto-oikeisto -jaottelun.

Käytäntö eroaa esimerkiksi Ruotsista, jossa on ollut tapana muodostaa vähemmistöhallitus blokkien pohjalle.

Oikeistolaiset näkevät yhteistyön vasemmistolaisia tärkeämpänä

Puolueiden yhteistyövalmius nähtiin tärkeäksi etenkin oikeistolaisten vastaajien keskuudessa.

Blokkipolitiikan kannatus on taas korkeinta vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa. Tästä huolimatta myös vasemmistoliiton kannattajista lähes kaksi kolmesta pitää puolueiden yhteistyövalmiutta vähintään melko tärkeänä.

SDP:n kannattajista hyvin selvä enemmistö pitää puolueiden valmiutta asiapohjaiseen yhteistyöhön tärkeänä (yhteensä 74 prosenttia vähintään jokseenkin samaa mieltä).

Suurin osuus täysin samaa mieltä väitteen kanssa olevia on keskustan kannattajien keskuudessa (50 prosenttia); jokseenkin samaa mieltä olevat mukaan luettaessa perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajat nousevat keskustalaisten edelle.

Karkeassa vasemmisto-oikeistojanalla tehtävässä tarkastelussa näkyy vielä puoluekantaakin selvempi korrelaatio. Mitä vasemmistolaisempi vastaaja, sitä vähäisemmässä määrin pidetään tärkeänä puolueiden yhteistyövalmiutta.

Selkeästi oikeistolaisista vastaajista vain 17 prosenttia on yhteistyövalmiuden tärkeydestä vähintään jokseenkin eri mieltä. Kuitenkin myös kaikkein vasemmistolaisimmassa neljänneksessä enemmistö on vähintään jokseenkin samaa mieltä yhteistyövalmiuden tärkeydestä.

Alueiden välisiä eroja ei havaittu Helsinkiä ja Uuttamaata lukuun ottamatta.

Helsingin ja Uudenmaan muodostamalla alueella täysin samaa mieltä olevien osuus on kahdeksan prosenttiyksikköä pienempi kuin muilla tarkastelluilla alueilla. Tulosta selittänee ainakin se, että alueella erityisesti vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajia on huomattavasti suurempi osuus kuin muualla Suomessa.

Tutkimukseen vastanneet edustavat 18 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Aineisto kerättiin Kantar Publicin Gallup Forumissa 12.- 13. tammikuuta 2023 ja sisältää yli tuhannen henkilön vastaukset.

Tulosten virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.