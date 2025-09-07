Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Iskun jälkiä Kiovassa. LEHTIKUVA / AFP, AFP / LEHTIKUVA / SERGEI SUPINSKY

Petteri Orpo: Painetta ja pakotteita Venäjälle on lisättävä

Pääministeri tuomitsee Venäjän yöllisen iskun.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoivat X-viestipalvelussa Venäjän lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tekemää sodan tähän asti laajinta ilmaiskua Ukrainaan.

Orpo tuomitsee iskun jyrkästi ja korostaa tarvetta lisätä painetta Venäjää kohtaan.

– Tuomitsen jyrkästi Venäjän iskut, jotka ovat kohdistuneet asuinrakennuksiin Ukrainan kaupungeissa, tappaneet ja haavoittaneet siviilejä sekä vaurioittaneet Ukrainan hallintorakennusta Kiovassa. Meidän on lisättävä painetta ja pakotteita Venäjää vastaan, Orpo sanoo.

Myös ulkoministeri Valtonen pitää iskuja tuomittavina ja muistuttaa tulitauon tarpeellisuudesta.

– Ukrainassa jälleen yksi tappavien ilmaiskujen yö. Venäjä iski keskelle Kiovaa, vaurioittaen hallintorakennusta. Tuomitsemme nämä iskut mitä jyrkimmin. Hyökkäykset korostavat kiireellistä tarvetta tulitauolle, Valtonen toteaa.

Venäjä laukaisi iskun yhteydessä tiettävästi yli 800 droonia ja 13 ohjusta, joista neljä oli ballistisia. Laajan ohjus- ja drooni-iskun kohteina olivat Kiovan lisäksi ainakin kahdeksan muuta Ukrainan aluetta. Kiovassa Ukrainan valtioneuvoston rakennuksessa syttyi iskun seurauksena tulipalo.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)