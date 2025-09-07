”Harkittu eskalaatio” – Venäjä teki poikkeuksellisen iskun Kiovaan

Venäjä teki lauantain ja sunnuntain välisenä yönä sodan tähän asti laajimman ilmaiskunsa Ukrainaan, uutisoi muun muassa The Kyiv Independent. Iskuissa on kuollut ainakin 11 ihmistä, joukossa vastasyntynyt lapsi. Venäjän laajan ohjus- ja drooni-iskun kohteina olivat pääkaupunki Kiovan ohella myös kahdeksan muuta Ukrainan aluetta.

Kiovassa Ukrainan valtioneuvoston rakennuksessa on syttynyt tulipalo iskun seurauksena. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Venäjä osuu pääkaupungin hallintorakennukseen.

– Venäjän valtavan viimeöisen iskun kohteena oli tällä kertaa myös Ukrainan hallintorakennus Kiovassa. Näin ei ole aikaisemmin ollut, ja tämä on todennäköisesti drooni- ja ohjusiskujen harkittu eskalaatio, arvioi Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri, turvallisuuspolitiikan asiantuntija Carl Bildt viestipalvelu X:ssä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kirjoittaa Venäjän laukaisseen viime yönä Ukrainaan yli 800 droonia ja 13 ohjusta, mukaan lukien neljä ballistista ohjusta. Alustavien tietojen mukaan useat droonit ylittivät Valko-Venäjän ja Ukrainan välisen rajan, presidentti kertoo.

Zelenskyi kehottaa nyt kansainvälistä yhteisöä ”pakottamaan Kremlin rikolliset lopettamaan tappamisen”. Venäjän iskuissa tuhoutui useita siviilikohteita, kuten asuinrakennuksia ja päiväkoti.

– Tällaiset tappamiset nyt, kun todellinen diplomatia olisi voinut alkaa jo kauan sitten, ovat harkittu rikos ja sodan pitkittämistä, Zelenskyi kirjoittaa.

Since last night, work has been ongoing to eliminate the consequences of Russian strikes – more than 800 drones, 13 missiles, including 4 ballistic. According to preliminary information, several drones crossed the border of Ukraine and Belarus. In Kyiv, ordinary residential… pic.twitter.com/CefQOopLtD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2025