Petteri Orpo järjestää EU-johtajien huippukokouksen Lapissa

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) isännöi huippukokousta Saariselällä lauantaina 21. ja sunnuntaina 22. joulukuuta, valtioneuvosto kertoo.

North-South Summit kokoaa yhteen pohjoisen ja eteläisen Euroopan johtajia keskustelemaan Euroopan keskeisistä kysymyksistä jännittyneessä geopoliittisessa tilanteessa.

Pääministeri Orpo on kutsunut kokoukseen EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Kaja Kallaksen, Italian pääministeri Giorgia Melonin, Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakisin ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristerssonin.

Huippukokouksen pääteemoja ovat Euroopan turvallisuus, puolustus ja varautuminen sekä muuttoliike, muuttoliikkeen välineellistäminen ja rajaturvallisuus.

Huippukokouksen tarkoituksena on tarjota tilaisuus keskustella luottamuksellisesti ja rakentaa uusia aloitteita.

– Euroopan on otettava entistä suurempi vastuu omasta turvallisuudestaan. Tämä edellyttää Euroopan mailta vahvaa johtajuutta sekä EU:ssa että Natossa. Suurin uhkamme on Venäjä, joka pyrkii vahvistamaan valta-asemaansa ja aiheuttamaan hajaannusta Euroopan maiden keskuudessa. Geopoliittinen tilanne on haastava myös esimerkiksi Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, pääministeri Orpo sanoo tiedotteessa.