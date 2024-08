Petteri Orpo IL:lle: Itärajan avaaminen ei ole tällä hetkellä mahdollista

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan itärajan rajanylitysasemien avaamiseen ei ole tällä hetkellä mahdollisuuksia.

– Tällä hetkellä vielä olen sitä mieltä, ettei ole mahdollisuuksia lähteä avaamaan, hän sanoo Iltalehdelle.

Orpo on tyytyväinen, että rajaturvallisuuslaki hyväksyttiin eduskunnassa. Sen avulla kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamista voidaan tietyin edellytyksin rajoittaa. Itärajan rajanylityspaikkojen avaaminen edellyttäisi myös sitä, että Venäjä selvästi osoittaisi muuttaneensa omaa toimintaansa.

– Me tarvittaisiin varmuutta siihen, että Venäjä on valmis yhteistyöhön entiseen malliin, jossa kumpikin maa huolehtii, että raja-asemille tulevat vain ihmiset, joilla on matkustusasiakirjat kunnossa. Jos se johtaa samanlaiseen kaaokseen, mikä me nähtiin vuodenvaihteen tietämillä, kun raja-asema hetkellisesti avattiin, niin ei sitä voi päästää syntymään, Orpo toteaa IL:lle.

Hänen mukaansa Suomen tavoitteena on sellaisen lainsäädännön säätäminen, jolla välineellistettyyn maahantuloon pystytään tehokkaasti puuttumaan Euroopan unionin tasolla.

– Nyt se, mitä meidän pitää saada aikaan on se, että uusi komissio alkaa välittömästi valmistelemaan Euroopan tason lainsäädäntöä välineellistettyyn maahantuloon, koska sehän oli meidän ongelma tässä omassa lainsäädäntöprosessissa, että eurooppalainen lainsäädäntö ei tunnista tätä hybridivaikuttamistilannetta.

– Silloin tämä ongelma eurooppalaisen lainsäädännön ja poikkeuslain välillä saadaan poistumaan. Tämä on yksi meidän keskeisiä vaikuttamiskohteita ja se työ on aloitettu jo puoli vuotta sitten.