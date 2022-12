Petteri Orpo: Edessä on historiallinen etappi

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan ”edessä on historiallinen etappi, kun eduskunta päättää Nato-jäsenyyden hyväksymisestä”.

– Vallitsevassa maailmantilanteessa meidän on edettävä ripeästi ja tehtävä kaikki tarpeellinen valmiiksi.

– Tavoitteena on Suomen pääsy mahdollisimman pian osaksi Naton yhteistä turvallisuutta, Petteri Orpo kirjoittaa Twitterissä.

Hallitus antoi tänään eduskunnalle lakiesityksen Natoon liittymisestä. Seuraavaksi esitys siirtyy eduskunnan käsiteltäväksi.

Oikeudellisesti eduskunta voi käsitellä esityksen ennen kuin kaikki Nato-maat ovat ratifioineet Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden. Tällä hetkellä ratifiointi puuttuu ainoastaan Unkarilta ja Turkilta.

Eduskunnan käsiteltyä hallituksen esityksen tasavallan presidentti päättää Suomen liittymisestä Natoon. Suomen liittymiskirja voidaan tallettaa sopimuksen tallettajana toimivan Yhdysvaltojen hallituksen huostaan ja Suomesta tulee Naton jäsen, kun kaikki Naton jäsenvaltiot ovat ratifioineet Suomen liittymispöytäkirjan ja Suomi on saanut Naton pääsihteeriltä kutsun liittyä.

