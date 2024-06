Pelaako SDP:n venkoilu Vladimir Putinin pussiin? Nyt puhuu valiokunnan puheenjohtaja

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd.) katsoo, että hallintovaliokunnan käsitelyssä olevaan rajalakiin on saatava perustuslakivaliokunnan sekä SDP:n vaatimat muutokset, jotta hän voisi tukea sitä eduskunnan suuressa salissa.

– Jos (saliin tuleva) esitys on se, joka lähti hallintovaliokuntaan, luonnollisesti äänestetään vastaan, Kiljunen sanoo Verkkouutisille.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on väläyttänyt SDP:n vaatimuksia Ylelle. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) linjasi tähän liittyen Verkkouutisille, ettei lakia voida ”palauttaa” vielä perustuslakivaliokuntaan vain jonkin ryhmän poliittisen vaatimuksen vuoksi.

Kyseisen poikkeuslain säätäminen kiireellisenä edellyttää eduskunnasta viiden kuudesosan hyväksymistä, joten SDP:n edustajien kannat voivat ratkaista lain kohtalon.

Mediatietojen mukaan SDP:n sisällä on näkemyksiä puolesta ja vastaan. Onko mielikuva oikea?

– Se on ihan oikea mielikuva. Meillä on asiasta puolesta ja vastaan näkemyksiä.

Pitääkö SDP:n pyrkiä muodostamaan tähän yhteinen kanta?

– Se täytyy miettiä ryhmässä huolella läpi. Tässä on otettava huomioon turvallisuuskysymykset, mutta myös se, että jos tämä hybridiuhkan muoto voidaan torjua tällä lailla, naapurilla voi olla mitä tahansa muutakin arsenaalissa. Jos joka kerta ryhdymme tekemään myönnytyksiä ja sillä tavalla rikkomaan kansainvälistä oikeutta, sehän on se, mitä herra (Vladimir) Putin juuri haluaa.

Jos SDP torjuu tämän lain, sen on sanottu pelaavan Putinin pussiin. Mitä vastaat tähän?

– Täytyy lähteä siitä, että saamme jonkinlaisen lain aikaiseksi. Jossittelukysymyksiin on vaikea vastata. Meidän täytyy jollain lailla tämä rajaongelma ratkaista, löytää menettelytapa, miten tämä hoidetaan. Se on vastuullista politiikkaa. Se, missä muodossa tämä tehdään, se on meidän yhdessä mietittävä.

Tuliko (Erkki) Tuomiojan ja muiden SDP-vaikuttajien kannanotto lain torjumiseksi itsellesi yllätyksenä?

– Ei se oikeastaan tullut, koska olen kuullut niin paljon kritiikkiä asiantuntijoilta ja poliittisilta tahoilta tästä.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb varoitti MTV:llä Venäjän valmiudesta lennättää siirtolaisia itärajalle nopealla aikataululla tiedustelutietoihin viitaten. Onko itselläsi samanlainen käsitys tilanteesta?

– Meillä on sama tietolähde hänen kanssaan. Olen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, eihän minulla voi olla erilaista näkemystä.