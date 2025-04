Riikka Purra: Toivon, että hallitus saa aikaiseksi merkittävän veronalennuspaketin

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) toivoo hallituksen saavan puoliväliriihessä aikaan merkittävän veronalennuspaketin. Purra kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä julkaistulla videolla.

Purran mukaan hallitustaipaleen ensimmäiseen kahteen vuoteen on mahtunut merkittäviä kasvutoimia, mutta myös vaikeita säästöjä. Seuraavaksi hallitus haluaakin keskittyä hyviin asioihin.

– Ja tämä tarkoittaa sitä, että me lähdetään tavoittelemaan veronalennuksia, Purra sanoo.

Valtiovarainministeri painottaa, että mahdollisia alennuksia ei tulla tekemään velaksi. Hallitus pitää hänen mukaansa edelleen kiinni tavoitteesta vakauttaa velkasuhteen kasvu hallituskauden loppuun mennessä.

Hän kuitenkin muistuttaa, että Suomessa ei ole ollut käytännössä talouskasvua viimeiseen 17 vuoteen. Samalla Euroopassa on ollut pitkä taantuma ja vientimarkkinoilla on ongelmia.

– Tässä tilanteessa meidän on tehtävä se, mitä me voidaan. Mikä on meidän omissa käsissä, Purra sanoo.

– Toivon, että hallitus saa aikaiseksi puoliväliriihessä merkittävän veronalennuspaketin, joka paitsi kannustaa paitsi kasvua, mutta myös lisää palkansaajan ostovoimaa.

Purra toivoo, että veronalennuksilla maa pääsisi niukkuudesta eteenpäin. Mahdolliset veronalennukset hyödyttävät valtiovarainministerin mielestä niin Suomea, suomalaista palkansaajaa kuin perheitäkin.

– Tehdään Suomesta ja sen tulevaisuudesta vauraampi ja turvallisempi, Purra linjaa.