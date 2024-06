Tasavallan presidentti MTV:lle: Venäjä voi lennättää itärajalle tuhansia siirtolaisia alle kahdessa päivässä

Suomen tiedustelutietojen mukaan Venäjä voisi lennättää Suomen rajalle tuhansia siirtolaisia alle kahdessa päivässä. Presidentti Alexander Stubb kertoo asiasta SuomiAreena-tapahtumaan liittyvässä presidentin haastattelutunti-ohjelmassa, jonka MTV lähettää keskiviikkona illalla.

– Meidän tiedustelutiedon mukaan Venäjä pystyy siirtämään siirtolaisryhmän, jotka eivät ole perinteisiä turvapaikanhakijoita, vaan ihmisiä joita käytetään aseena ja välineellistetään, meidän rajalle. Yli tuhat muutamassa tunnissa, presidentti Stubb tarkentaa.

– Sen lisäksi Venäjä on lennättänyt siirtolaisia, joita he turvapaikanhakijoiksi kutsuvat, Irakista, Jemenistä, Syyriasta ja Etiopiasta. Se tapahtuu noin 48 tunnin sisällä. Silloin meidän tehtävänä suomalaisina päättäjinä ja viranomaisina on pitää huoli siitä, että tämän tyyppinen toiminta lopetetaan.

Tiedustelutietojen mukaan osa tällä hetkellä Venäjällä olevista siirtolaisista odottaa mahdollista kyytiä Suomen rajalle Pietarin läheisyydessä. Presidentti Stubb sanoo MTV:lla, että näistä syistä valmisteilla oleva poikkeuslaki rajalla on tarpeen. Stubb toivoo, että laille löytyy yhteisymmärrys ja että vaadittava viiden kuudesosan enemmistö saadaan lain taakse.

– Ymmärrän, että monille se on vaikeaa, koska tässä todellakin on jännite turvallisuuden ja kansainvälisten ihmisoikeuksien välillä, presidentti sanoo.

Stubb sanoo, että vireillä oleva poikkeuslaki voisi antaa viranomaisille tarvittavia työkaluja, jotta Venäjän vastainen raja voitaisiin avata.

Suomen viranomaiset jättivät keväällä myöntämättä luvan Turkkiin rekisteröidylle lomalentoyhtiö Southwind Airlinesille. Suomessa lupaviranomainen Traficom totesi turvaluokittelemiinsa selvityksiin vedoten, että yhtiön todellinen päätäntävalta on venäläisillä tahoilla. Pian Suomen kiellon jälkeen yhtiön lentokielto laajeni koskemaan koko Euroopan unionia.

Yhtiö perustettiin pian sen jälkeen, kun Venäjälle rekisteröityjä ja venäläisten hallussa olevia lentoyhtiöitä ja -koneita kohtaan määrättiin pakotteita. Se sai kalustoa ja henkilökuntaa venäläiseltä lomalentoyhtiö Nordwind Airlinesilta, jonka taustalla on turkkilais-venäläinen aviopari ja heidän laajalle levittäytynyt Pegas Turistitk -matkatoimistoketjunsa.

Maaliskuussa 2023 venäläinen Novie Izvestija -tabloidi kirjoitti pitkässä artikkelissa venäläisen ilmailun menetelmistä kiertää pakotteita. Artikkelin loppupuolella lehden haastateltavat kertovat omilla nimillään, että on täysin laillista, että pakoterintamaan kuuluvat maat hyväksyvät venäläisiä matkustajia, vaikka eivät hyväksyisi venäläisiä lentoyhtiöitä.

– Todella! Tämä voidaan tehdä ei vain Turkin, vaan minkä tahansa maan kautta, joka hyväksyy venäläisiä matkustajia. Kaikki tietävät, että Istanbul on nykyään venäläisten keskeisin yhdyspiste Aasian ja Eurooppaan. Tämä on kaikki totta, ja se on aivan laillista. Todennäköisyys, että pakotteet vaikuttaisivat tällaisiin lentoyhtiöihin, on pieni, sanoo artikkelissa Venäjän sankarin arvonimellä palkittu testilentäjä Alexander Garnajev.

Käytännössä on mahdollista, että mikä tahansa Pietariin lentävä lentoyhtiö voisi tuoda kaupunkiin ihmisiä esimerkiksi Istanbulin tai Antalyan kautta. Tästä ihmiset voisivat siirtyä maateitse Suomen rajalle.

