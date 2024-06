Mika Aaltola päivittelee SDP-vaikuttajien kannanottoa – ”Historian väärällä puolella”

Tuleva kokoomuksen europarlamentaarikko Mika Aaltola päivittelee SDP-vaikuttajien kampanjointia rajan lakia vastaan.

Entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja ja joukko muita SDP-nimiä julkaisi maanantaina kannanoton, jossa puoluetta vedottiin sanomaan ei lakiesitykselle.

– Sosialidemokraattisella liikkeellä on pitkä ja kunniakas historia. Liikkeemme suurimpia vahvuuksia on ollut kyky yhdistää pragmaattisuus ja aatteellisuus kestävällä tavalla. Viileä harkinta on vaarallisina aikoina erityisen tärkeää, tekstissä muun muassa todettiin.

Kannanotossa sanottiin, että hallituksen esitys on ”ytimeltään ristiriidassa oikeusvaltion, EU-oikeuden ja ihmisoikeuksien kanssa”.

– Oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja kansainvälisten sopimusten kunnioittaminen on turvallisuutemme perusedellytyksiä. Sen sivuuttaminen hallituksen esittämällä tavalla olisi meille ja maailmalle vaarallista, SDP-vaikuttajat jatkoivat.

Kannanotto ja lista sen allekirjoittajista löytyy alta Erkki Tuomiojan Facebook-päivityksestä.

Ulkopoliittisen instituutin johtajana tunnettu Mika Aaltola ei niele demarivaikuttajien perusteluja. Hän viittaa itärajan tilanteen vakavuuteen.

– Eki on pääsääntöisesti ollut historian väärällä puolella. Nyt on liian kriittiset ajat, jotta tähän olisi varaa, Aaltola kirjoittaa X-palvelussa.

