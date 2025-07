Europarlamentaarikko Pekka Toveri (kok./EPP) pitää Venäjän esittämiä väitteitä Baltian maista naurettavina, kuten ne hänen mukaansa aina ovat.

Hän viittaa Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Maria Zakharovan väitteisiin, joiden mukaan Neuvostoliitosta itsenäistyneistä Virosta, Latviasta ja Liettuasta on tullut ”Euroopan taloudellinen periferia”.

Tällä Zakharova viittasi siihen, että Baltian maiden bruttokansantuote (BKT) on pienempi kuin Euroopan maissa keskimäärin.

– Huolimatta Neuvostoliiton laajamittaisista investoinneista ja merkittävien tukien edusta, Zakharova väitti.

Pekka Toveri näkee Venäjän väitteissä lukuisia epäkohtia.

– Tässä tapauksessa varsinkin, kun Baltian maiden bruttokansantuotteen määrä on per cepita 2–2,5 kertaa suurempi kuin Venäjän. Kyllä, se on EU:n keskiarvon alapuolella, pääasiassa siksi, että maat toipuvat vielä 50 vuoden Venäjän miehityksestä, Toveri huomauttaa viestipalvelu X:ssä.

Viro, Latvia ja Liettua päätyivät osaksi Neuvostoliittoa vuonna 1940. Liettua julistautui itsenäiseksi valtioksi uudelleen vuonna 1990. Viro ja Latvia itsenäistyivät Neuvostoliitosta vuonna 1991.

Russian claims are ridicilious, as they always are. In this case especially when baltic statea per cepita GSBs are 2-2,5 times higher than in Russia. Yes, they are below EU average, mainly because the countries are still recovering from 50 years of Russian occupation. https://t.co/Xj2C0HuLD7

