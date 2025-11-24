Europarlamentaarikko ja kenraalimajuri evp Pekka Toveri (kok./epp.) oudoksuu mediamylläkkää, joka on syntynyt Yhdysvaltojen ja Venäjän välisestä rauhansopimusluonnoksesta. Suunnitelma vuodettiin julki viime viikolla.

– Täytyy hieman ihmetellä hyperventilointia [USA:n erityislähettiläs Steve] Witkoffin typerästä 28:n kohdan suunnitelmasta. Se on lähinnä venäläisten ajan pelaamista. Suunnitelma oli järkyttävä Ukrainan vastainen sepustus, josta näki että laatijat olivat liike-elämästä eivätkä turvallisuuspolitiikan tuntijoita, kiteyttää Toveri viitaten siihen, että sopimusluonnosta ovat olleet laatimassa Vladimir Putinin luottopeluri Kirill Dimitrijev, joka on Venäjän kansallisen sijoitusrahaston johtaja, sekä Witkoff, jonka läheinen suhde Donald Trumpiin on perua miesten kiinteistöbisnesajoilta.

Useassa venäläislehdessä kirjoitettiin tänään, ettei rauha Ukrainaan näytä todennäköiseltä, ja että ”erikoisoperaatio” Ukrainassa ei pääty tänä vuonna.

– Putinilla ei ollut mitään aikeita hyväksyä sepustusta, vaikka Witkoffia vietiin kuin pässiä narussa. USA:n hallinto oli selvästi valmistautumaton esitykseen, osoitus sekin Witkoffin ammattitaidottomuudesta. Ja nyt sopimuksesta on jo useita versioita, Toveri kommentoi X-alustalla.

– Kuten venäläisissä lehdissä sanotaan, mitään sopimusta ei tulla allekirjoittamaan tämän vuoden puolella. Euroopan olisi parempi keskittyä sodat lopettavan strategian laatimiseen ja Ukrainan tukemiseen tämän ”suunnitelman” säätämisen sijaan, Toveri sanoo.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi maanantaina, että Venäjä ei ole saanut Washingtonista virallisia tietoja Ukrainan ja Yhdysvaltojen Genevessä käymistä neuvotteluista. Peskovin mukaan Kreml aikoo seurata kuinka keskustelut kehittyvät, ennen kuin se antaa omaa vastaustaan.

Peskov kertoi toimittajille, että tälle viikolle ei ole suunnitteilla Venäjän ja Yhdysvaltojen edustajien tapaamisia.

