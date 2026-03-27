Korkeasaaren yrmykissa sai kutsun Moskovaan

Eläintarha tyrmäsi paritusyrityksen.
Korkeasaaren Mimi-manuli pentunsa kanssa vuonna 2024. ANNIKA SORJONEN/KORKEASAAREN ELÄINTARHA
Korkeasaaren eläintarhassa olevaa Mimi-manulia yritettiin houkutella muuttamaan Moskovan eläintarhaan. Asiasta kertoo venäläinen Ria Novosti.

Venäläinen uutistoimisto oli ehdottanut Korkeasaaren eläintarhalle, voisiko Korkeasaaressa oleva Mimi siirtää Moskovan eläintarhaan. Ehdotuksen taustalla oli se, että moskovalaisen eläintarhan Timofey-urosmanuli etsi itselleen paria, sillä tällä hetkellä se on eläintarhan ainoa manuli.

Eläintarha kieltäytyi ehdotuksesta. Mimi pysyy Helsingissä.

– Meillä on [Korkeasaaressa] vain yksi lisääntymispari. Toivomme, että Timofey löytää pian naaraan pariksi, eläintarha kommentoi Ria Novostille.

Suomessa asiasta kertoi ensin Helsingin Sanomat. Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti kertoo, että yhteydenotto ja ehdotus tuli venäläiseltä uutistoimistolta eikä eläintarhalta.

Manuli eli arokissa on kesykissan kokoinen ja pitkäturkkinen kissaeläin, joka elää Aasiassa. Etenkin kasvonpiirteiltään se poikkeaa muista kissalajeista. Manulia on toisinaan kutsuttu ”yrmykissaksi” sen kiukkuiselta muistuttavan ilmeen takia.

