Pekka Haavisto ei lähde vihreiden pormestariehdokkaaksi Helsingissä

Kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr.) kertoo, ettei lähde ehdolle kevään 2025 kuntavaaleissa Helsingissä.

Helsingin Sanomien mukaan Haavisto oli jo lupautunut vihreiden pormestariehdokkaaksi Helsinkiin ja kertonut asiasta eilen illalla lehden haastattelussa, mutta asiaan tuli nopea käänne yön aikana. Haavisto sanoi saaneensa tiedon mahdollisesta kansainvälisestä tehtävästä, minkä takia hän luopuu pormestariehdokkuuden tavoittelusta.

Vihreät toivoi entisestä ulkoministeristä ja presidenttiehdokkaasta pormestariehdokasta, jonka avulla pääkaupungin toiseksi suurin puolue olisi voinut haastaa kokoomuksen valta-asemaa Helsingissä.

Haavisto kertoo tiedotteessa seuranneensa Helsingin kehitystä tarkasti, vaikka ei olekaan viime vuosina ollut kuntapolitiikassa mukana.

– Kaupungeissa tehdään suuria, tulevaisuuteen liittyviä ratkaisuja niin ilmastopolitiikassa kuin kestävässä kehityksessä, Haavisto kuvailee.

– Kun Yhdysvalloissa presidentti vaihtuu, on todennäköistä, että myös siellä kaupungeista ja osavaltioista tulee entistä tärkeämpiä ilmasto- ja ympäristöpolitiikan vetureita. Tätä yhteistyötä kannattaa nyt edistää, Haavisto jatkaa.

Haavisto sanoo vakavasti harkinneen paluuta kuntapolitiikkaan, mutta kalenterissa on kuitenkin paljon kansainvälisiä pyyntöjä.

– Ulkopolitiikka ja rauhanrakennus ovat vuosia olleet oman toimintani keskiössä. Konfliktien maailmassa tarvitaan yhä enemmän rauhanrakennusta, ja tiedän että tässä tilanteessa en pystyisi täysipainoisesti keskittymään kuntapolitiikkaan. Valinta on kuitenkin ollut poikkeuksellisen vaikea, Haavisto kertoo.

– On ollut ilo nähdä, että Helsingin vihreiden ehdokashankinta on sujunut hyvin, ja tulossa on lista, jolla on mukana myös paljon nuoria osaajia.

Haavisto näkee Helsingillä roolin myös ulkopolitiikassa. Helsinki voi olla kokoaan suurempi vaikuttaja maailmalla.

– Helsinki on monesti tarjonnut puitteita historiallisille tapahtumille ja kokouksille. On hyvä, jos Helsinki tunnetaan myös tulevaisuudessa kaupunkina, johon tullaan ratkaisemaan maailman vaikeimpia asioita, sodan ja rauhan kysymyksiä tai globaaleja kriisejä, Haavisto muistuttaa.

Vihreistä pormestariehdokkuutta on tähän mennessä kertonut tavoittelevansa Fatim Diarra.