Panttivankeja pidettiin palestiinalaisen toimittajan kotona

Palestiinalaisen toimittajan väitetään piilottaneen kodissaan useita terroristijärjestö Hamasin viime syksynä ottamia panttivankeja.

Israelin asevoimien (IDF) mukaan Abdullah al-Jamal sai surmansa sotilaiden rynnäköityä hänen kotiinsa tikapuiden avulla. Myös al-Jamalin isä ja vaimo kuolivat rynnäkössä. Sotilaat vapauttivat kolme panttivankia.

Abdullah al-Jamal oli kirjoittanut Yhdysvalloista käsin toimivalle Palestine Chronicle -uutissivustolle ja aiemmin myös qatarilaisomistuksessa olevalle al-Jazeeralle. IDF:n mukaan hän vartioi panttivankeja perheenjäsentensä kanssa.

– Tämä todistaa jälleen, että terroristijärjestö Hamas käyttää siviiliväestöä ihmiskilpenä, IDF totesi Telegraph-lehden mukaan.

Palestine Chronicle kuvailee itseään voittoa tavoittelemattomaksi organisaatioksi, jonka tehtävä on tarjota foorumi, joka korostaa ”ihmisoikeuksien merkitystä”. Toimittaja oli kirjoittanut Gazan sotaa käsitteleviä artikkeleita samalla kun piti panttivankeja kotonaan. Artikkelien otsikoissa kerrottiin muun muassa ”Gazan kansanmurhasta” ja ”Nuseiratin verilöylystä”.

Israelin asevoimat vapautti viikonloppuna neljä panttivankia monimutkaisessa operaatiossa. Sotilaat joutuivat satojen Hamasin taistelijoiden tulituksen kohteeksi. Gazassa jäljellä olevista 116 panttivangista 41 uskotaan kuolleen.

