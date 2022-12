Panssarivaunuja siirretty lähemmäs rajaa Valko-Venäjällä

Valkovenäläisen oppositiomedian mukaan Venäjän asevoimat on siirtänyt viime päivinä sotilaskalustoa lähemmäs Ukrainan rajaa.

Rahtijunien väitetään kuljettaneen kymmeniä panssarivaunuja ja muita ajoneuvoja Valko-Venäjän keski- ja pohjoisosista kohti etelää. Tiistaina Brestin alueella sijaitsevaan harjoitusmaastoon saapui junalla 23 T-80-panssarivaunua, kahdeksan polttoainerekkaa ja yhdeksän muuta ajoneuvoa.

Lähelle Ukrainan rajaa kuljetettiin idempänä yli 20 panssarivaunua, 20 BMP-2-panssariajoneuvoa ja noin 30 ajoneuvoa.

Hajun-mediaprojekti tarjoaa liikehdinnälle eri selityksiä. On mahdollista, että Venäjän sotilaskalustoa ollaan parhaillaan siirtämässä Valko-Venäjän muista osista Ukrainan vastaiselle rajalle. Kalustokuljetukset voivat liittyä Venäjän ja Valko-Venäjän yhteisharjoituksiin, jotka järjestettäisiin maan eteläosissa.

Valkovenäläismedia huomauttaa sotilaskaluston määrän olevan siirroista huolimatta vähäistä verrattuna viime helmikuuhun. Sen ei arvioida riittävän mahdolliseen hyökkäykseen.

Sotilasajoneuvojen mukana ei ole havaittu toistaiseksi suurempaa määrää huoltoajoneuvoja. Mahdollinen sotilasoperaatio olisi näin ollen sidottu Valko-Venäjällä sijaitseviin huoltokeskuksiin.

Mediassa on varoitettu myös joukkojensiirtoja koskevista perättömistä tiedoista. Ukrainan sosiaalisessa mediassa on liikkunut viime päivinä kuvia panssarivaunujen riveistä ja kuorma-autojen kolonnista, joiden väitetään liikkuneen lähellä rajaa. Kuvat on todellisuudessa otettu 130 kilometrin päässä raja-alueesta viikko sitten.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin vierailun Minskiin on arvioitu viittaavan siihen, että Valko-Venäjää yritetään painostaa avaamaan uuden pohjoisen rintaman sodassa Ukrainaa vastaan. Osa asiantuntijoista pitää liikehdintää hämäyksenä, jonka tavoitteena on sitoa Ukrainan joukkoja puolustamaan Valko-Venäjän vastaista rajaa.

The Russian Armed Forces transfer tanks closer to the border with Ukraine.

Today, December 20, at around 05:00, an echelon with Russian military equipment deployed at the Obuz-Liasnouski training ground (Baranavichy district, Brest region) departed from Palonka station.

— Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) December 20, 2022