Arvio: Venäjä painostanee Valko-Venäjää mukaan sotaan

Venäjän presidentti Vladimir Putin yrittänee Minskissä vieraillessaan painostaa Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkaa suostumaan Valko-Venäjän joukkojen sijoittamiseen Ukrainaan, arvioi yhdysvaltalainen Institute for the Study of Warin (ISW) tuoreessa katsauksessaan.

– Putinin vierailu Minskiin saattaa viitata siihen, että Putin yrittää luoda edellytyksiä (…) uudelle hyökkäykselle Ukrainaa vastaan – mahdollisesti Pohjois-Ukrainaa tai Kiovaa vastaan – talvella 2023, katsaus toteaa.

Samalla amerikkalaiset analyytikot muistuttavat aiemmista arvioistaan, joiden mukaan Venäjän hyökkäyksen todennäköisyys Valko-Venäjältä Ukrainaan on pieni, vaikkakin mahdollinen.

– Ei ole läheskään selvää, että Lukashenka sitoisi Valko-Venäjän joukot taistelemaan Ukrainassa jopa venäläisten joukkojen rinnalla. Vielä ei ole merkkejä siitä, että Venäjän joukot muodostaisivat iskujoukkoja Valko-Venäjälle, katsaus huomauttaa.

ISW toteaa, että Putinin ja Lukashenkan tapaaminen edistää ainakin venäläistä psykologista oppia, jonka tarkoituksena on murtaa Ukrainan vastustustahto ja lännen halu tukea Ukrainaa.

– Tämä kokous vahvistaa Venäjän tiedotusoperaatiota, jonka tarkoituksena on vakuuttaa ukrainalaiset ja länsimaalaiset siitä, että Venäjä voi hyökätä Ukrainaan Valko-Venäjältä. Venäjän jatkuvat iskut Kiovaan, jatkuvat joukkojen sijoittaminen Valko-Venäjälle ja jatkuva sotaisa retoriikka ovat osa tätä, sotatutkimuksen instituutti uskoo.

ISW arvioi, että koska Kreml tuskin onnistuisi murtamaan ukrainalaisten taistelutahtoa, Moskovan tavoitteena voi olla saada Länsi-Ukraina vakuuttuneeksi maan kyvyttömyydestä muuttaa merkittävästi nykyisiä etulinjoja, ja että sota olisi näin umpikujassa.

Lukashenka puolestaan on korostanut, että ”kukaan muu kuin me ei hallitse Valko-Venäjää”, ja että Valko-Venäjä on valmis rakentamaan suhteita Venäjään, mutta maiden suhteiden ”tulee aina lähteä siitä lähtökohdasta, että olemme suvereeni ja itsenäinen valtio”.