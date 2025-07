Kulissi romahtaa: Venäjän talouskone alkaa yskiä

Venäjän talouden rakenteet horjuvat, varoittaa britannalainen ajatuspaja Institute for the Study of War (ISW) viestipalvelu X:ssä.

ISW:n mukaan maan keskuspankki koittaa ylläpitää vaikutelmaa taloudellisesta vakaudesta ja kasvusta. Samalla se kuitenkin harjoittaa politiikkatoimia, jotka todennäköisesti pahentavat Venäjän taloustilannetta.

Samaan aikaan kasvavat sotilaille maksettavat palkkiot sekä työvoimapula aiheuttavat merkittäviä ongelmia.

ISW kertookin, että Venäjän finanssialalla ollaan huolissaan yhä kasvavasta määrästä luottotappioita. Luottotappioiden määrä on kasvanut kuluvan vuoden aikana 1,2 prosenttiyksikköä yhteensä neljään prosenttiin, ja ennusteiden mukaan luku voi kasvaa 6-7 prosenttiin ensi vuonna.

Keskuspankin johtaja Elvira Nabiullina on tyrmännyt pelot pankkikriisistä. Keskuspankki vaikuttaa kuitenkin olevan haluton kohtaamaan ongelmaa suoraan. Se on tiettävästi kehottanut pankkeja joko uudelleenjärjestelemään lainojaan sekä nielemään tappiot.

Tällainen asenne voi kuitenkin käydä kalliiksi. Jos yksikin pankki romahtaa, voi se käynnistää dominoefektin, joka kaataisi illuusion Venäjän talouden vakaudesta.

Tilanne ei vaikuta hyvältä muillakaan talouden osa-alueilla.

Kyiv Postin mukaan Venäjän keskuspankki julkaisi torstaina raportin kesäkuun taloustilanteesta. Sen mukaan kausikorjattu vuosi-inflaatio Venäjällä olisi neljä prosenttia, joka on sattumalta juuri se inflaatiotavoite, johon Vladimir Putin pyrkii.

Virallinen vuosi-inflaatio on kuitenkin edelleen yhdeksän prosenttia, ja keskuspankki ei usko luvun laskevan ennen vuotta 2026 – jos silloinkaan.

Hillitäkseen hintojen nousua keskuspankki on kiristänyt lainaehtoja ja asettanut ohjauskoron 18 prosenttiin. Samaan aikaan se kuitenkin löyhentää rahapolitiikkaansa luodakseen lisää kysyntää.

ISW arvioi, että Venäjä käytännössä polttaa kynttilää molemmista päistä. Vahvistunut rupla halventaa tuontitavaran hintoja, mikä auttaa venäläisvalmistajia pitämään kustannukset kurissa. Tämä vaikutus kuitenkin hälvenee ajan kanssa, ja se taas tarkoittaisi inflaation kiihtymistä.

Hintojen kasvu ei myöskään ole pysähtynyt palvelualalla, mikä kertoo siitä, että Venäjän työmarkkinat ovat kovan paineen alla.

Mitä enemmän rahaa Venäjä maksaa sotilaille, sitä vähemmän työvoimaa maassa on saatavilla, ja sitä enemmän inflaatio kiihtyy. Kremlin onkin yhä vaikeampaa hallita sotatalouden synnyttämiä ristiriitoja.

