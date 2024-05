Uusi ilmatorjunnan Frakensteinin hirviö paljastui

Ukrainan asevoimat on yhdistellyt sodan aikana kekseliäällä tavalla vanhaa neuvostoaikaista kalustoaan länsimaiden toimittamiin moderneihin asejärjestelmiin.

Esimerkiksi amerikkalaiset AGM-88 HARM -tutkaohjukset viritettiin ensimmäistä kertaa yhteensopiviksi MiG-29-hävittäjien kanssa. Myös ilmatorjuntaan on rakennettu tilkkutäkkimäinen kokonaisuus eri tutka- ja asejärjestelmistä. Hajanaisen kaluston huoltaminen ja korjaaminen luo asiantuntijoiden mukaan silti oman haasteensa.

Ukrainan asevoimat on julkaissut kuvia, joiden perusteella neuvostovalmisteista ilmatorjuntajärjestelmää on päivitetty länsimaisilla ohjuksilla. Tämänkaltaisia ratkaisuja on kutsuttu leikkimielisesti FrankenSAM:ksi.

”Hirviömäinen” kokonaisuus tehtiin yhdistämällä Suomenkin kalustosta aiemmin löytynyt Buk-M1-ilmatorjuntajärjestelmä RIM-7 Sea Sparrow -ohjuksiin. Sea Sparrow on ollut käytössä useissa Naton sota-aluksissa lähitorjuntaohjuksena.

Tuoreessa kuvassa näkyy naamioverkolla suojattu Buk-M1 miehistöineen. Sen lavetilla on RIM-7-ohjuksia laatikkomaisissa laukaisualustoissa.

War Zone -sivuston mukaan Venäjän puolustusministeriö julkaisi aiemmin lennokkivideon, jonka väitettiin näyttävän yhden ”FrankenSAM”:n tuhoutumisen. Tämä viittaa siihen, että vastaavia yhdistelmiä on käytössä useita.