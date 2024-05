Kannabis lailliseksi ja verolle? Näin asiantuntijat arvioivat eduskuntaan saapunutta ”kohualoitetta”

Lakivaliokunnan puheenjohtaja Juho Eerola (ps.) luonnehtii kannabiksen laillistamista ajavaa kansalaisaloitetta ”rohkeaksi pelinavaukseksi”, muttei usko käytännössä aloitteen etenemiseen eduskunnassa:

– Yleensä yritän olla ennalta arvioimatta mitään, koska asian käsittely on kesken, mutta jos nyt veikata pitäisi, valiokunnan koostumuksenkin tietäen ja minkälaisia lausumia he ovat ennen vaaleja asiasta antaneet ja mikä on hallituksenkin politiikka huumausainekysymyksessä, en panisi paljon ropoja sen puolesta peliin, että tämä etenisi, Eerola kommentoi asiaa Verkkouutisille valiokunnan kokouksen jälkeen eduskunnassa.

Lakivaliokunta järjesti keskiviikkona avoimen asiantuntijakuulemisen valiokunnan pöydälle tulleeseen aloitteeseen liittyen.

Eduskunnan käsittelyyn edennyt kansalaisaloite laillistaisi kannabiksen sallien myös sen myynnin ikärajojen puitteissa. Aloitteen tekijät asettaisivat kannabikselle veron, jolla korvattaisiin sen yhteiskunnalle aiheuttamat haitat. Aloite menee astetta pidemmälle kuin viime vaalikaudella tehty kansalaisaloite, joka esitti kannabiksen käytön rangaistavuudesta luopumista. Sekin kaatui eduskunnassa.

Eerolan mukaan EU:n kielteisellä kannalla kannabiksen myyntiin on aloitteen etenemisen kannalta ”erittäin iso merkitys”. EU-lakien mukaan kannabis on huume eikä sen myynti ole sallittua. Se, onko käyttö tai hallussapito henkilökohtaiseen käyttöön rangaistavaa, vaihtelee maittain. Valiokunnan kokouksessa EU-kysymys puhuttikin kansanedustajia, koska Saksa päätti keväällä laillistaa kannabiksen. THL:n erityisasiantuntija Sanna Kailanto kertoi tilaisuudessa, ettei Saksakaan halunnut lähteä haastamaan tältä osin EU-lainsäädäntöä, vaan hallitus päätti tehdä tästä ”kokeilun”, jonka tarkoitus on tehdä tutkimusta rajatuilla alueilla laillistamisen vaikutuksista.

Suomessa poliittisista puolueista ainoastaan vihreät kannattaa kannabiksen myynnin ja käytön laillistamista. Aloite hyväksyttiin vihreiden puoluekokouksessa vuonna 2021. Lisäksi esimerkiksi kokoomusnuoret kannattaa tavoiteohjelmassaan kannabiksen laillistamista.

Entä dopingaineet ja nuuska?

Kansalaisaloitteen edustaja Coel Thomas perusteli valiokunnan avoimessa kuulemistilaisuudessa laajalti kannabiksen vapauttamisen hyötyjä. Hän toivoi valiokunnan jäseniltä ennakkoluulotonta asennetta tietäen samalla ja nostaen esiin, miten valtaosa heistä oli vastannut kysymykseen kannabiksen laillistamisen osalta kielteisesti Ylen vaalikoneessa 2023.

Thomas perusteli esityksessään myynnin sallimista myös muun muassa sillä, että järjestäytyneeltä rikollisuudelta vietäisiin ”valtavat tulot” ja poliisi ja oikeuslaitos säästäisivät resursseja.

Poliisin näkemys tästä on toinen:

– Toisin kuin lakialoitteessa on esitetty, poliisilaitos katsoo, että lakialoite ei toteutuessaan johtaisi järjestäytyneen rikollisuuden heikentymiseen. Päinvastoin lisääntyvä huumausaineiden kysyntä luo uusia mahdollisuuksia myös järjestäytyneelle rikollisuudelle, joka kykenisi ja tulisi niitä myös hyödyntämään, katsoi rikostarkastaja Kimmo Sainio tilaisuudessa.

Helsingin poliisilaitoksen lausunnon mukaan aloite ei myöskään vapauttaisi poliisien resursseja, vaan päinvastoin tehtävien määrä saattaisi lisääntyä.

Valiokunnassa kysyttiin tarkennusta poliisilta liittyen siihen, miten laillistaminen loisi ”uusia mahdollisuuksia” järjestäytyneelle rikollisuudelle, mihin Sainio vastasi näin:

– Riski markkinoiden kasvussa nähdään siinä, että myös muiden huumausaineiden markkinat kasvavat samassa suhteessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suhtautunut myönteisesti huumausaiden rangaistavuudesta luopumiseen, mutta ei kannata lausunnossaan aloitteen kaltaista laillistamista:

”Käsittelyssä olevassa mallissa, jossa kannabiksen kasvatus omaan käyttöön sekä lailliset markkinat sallittaisiin, markkinoiden kasvu voi johtaa kulutuksen ja haittojen kasvuun väestötasolla.”

Valiokunnan asiantuntijalausunnoissa peräänkuulutettiin samalla myös ennakkoluulotonta tarkastelua kansalaisaloitteeseen. Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio luonnehti aloitetta ”tavattoman kiinnostavaksi” ja ennakoi, tulevaisuudessa kannabis tulee laillistumaan. Hänestä nykypolitiikan hyötyjä ja haittoja tulisikin pohtia rohkeasti.

Rikos- ja prosessioikeuden professori (emeritus) Matti Tolvanen katsoi omassa lausunnossaan, että ratkaisu kannabiksen laillistamisen puolesta tai sitä vastaan on ”poliittinen”.

– Ehdotonta juridista estettä ei ole sen paremmin nykytilan voimassa pitämiselle kuin sen muuttamisellekaan.

Tolvasen mielestä kannabiksen laillistamista ei pitäisi pohtia kuitenkaan erillisenä kysymyksenä, vaan samalla olisi syytä tehdä kattava ja perusteellinen juridinen arvio siitä, mitä aineita markkinoilla saa laillissti myydä ja mitä ei:

– Miksi kannabiksen myynti olisi laillista samaan aikaan, kun esimerkiksi dopingaineiden tai nuuskan myynti on kiellettyä ja rangaistavaa?