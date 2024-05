Nato-komentaja: Suomella on 31 liittolaista, jotka suojelevat Suomea kaikissa tilanteissa

Kokouksen isännöi Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Vesa Virtanen. Vierailulle osallistui Naton sotilaskomitean puheenjohtaja, amiraali Rob Bauer, jäsenmaiden sotilasedustajat avustajineen sekä Naton kansainvälisen sotilasesikunnan henkilökuntaa.

Myös vastikään sotilaskomitean Brysselin-kokoukseen osallistunut Puolustusvoimain komentaja, kenraali Janne Jaakkola otti osaa vierailuun tänään keskiviikkona.

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Suomen sotilasmaantieteellistä asemaa, puolustusratkaisua, kokonaisturvallisuuden ja kokonaismaanpuolustuksen mallia sekä roolia puolustusliiton jäsenenä.

Kansainväliset vieraat pääsivät seuraamaan Suomen puolustusvoimien toimintaa käytännössä vieraillessaan Northern Forest 24 -harjoituksessa Rovajärvellä. Vierailun aikana tutustuttiin myös suomalaisiin puolustusteollisuuden yrityksiin ja teknologiaan.

Kenraaliluuntantti Virtasen mukaan sotilaskomitean ensimmäinen vierailu Suomessa oli onnistunut.

– Naton sotilaskomitean vierailu Suomessa tarjosi erinomaisen alustan Naton jäsenmaiden väliselle vuoropuhelulle, yhteistyölle ja keskinäisen ymmärryksen syventämiselle. On tärkeää, että jaamme liittolaisille ymmärrystä Suomen puolustusjärjestelmästä ja kokonaisturvallisuuden mallista. Liittolaisille jäi vakuuttunut kuva puolustuskyvystämme.

– Samalla saimme mahdollisuuden keskustella muiden jäsenmaiden odotuksista Suomen roolista Natossa. Suomi on sitoutunut Naton 360 asteen lähestymiseen liittokunnan puolustuksessa, mistä on osoituksena muun muassa pian päättyvä toimintamme Naton miinantorjuntaosastossa sekä Romanian ilmavalvonnassa kesäkuun alusta, kenraaliluutnantti jatkaa.

Rob Bauer korosti, että Suomen kattava puolustusjärjestelmä ilmentää suomalaista sisua ja osoittaa poikkeuksellista kestävyyttä ja päättäväisyyttä vastoinkäymisissä.

Bauer painotti myös Suomen asemaa Natossa sekä kaikkien liittolaisten keskinäistä lupausta turvallisuudesta.

– Suomella on 31 liittolaista, 31 ystävää, jotka suojelevat Suomea kaikissa tilanteissa. 31 liittolaista voivat myös luottaa Suomeen, jos he itse tarvitsevat apua, hän sanoi.

