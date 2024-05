Ay-johtaja varoittaa hallitusta: Taistelu ei ole ohi

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aallon mukaan viimeiset kuusi kuukautta ovat olleet raskaita palkansaajaliikkeelle, kun Petteri Orpon (kok.) hallitus on ”edistänyt väkisin työelämäheikennyksiään”.

– Nyt kesän kynnyksellä on välitilinpäätöksen aika. Mutta vain välintilinpäätöksen. Koska taistelu ei ole ohi. Ei lähimainkaan, Aalto sanoi Teollisuusliiton valtuustolle pitämässään ajankohtaiskatsauksessaan.

Hallituksella on Aallon mukaan listallaan vielä useita heikennyksiä.

– Sairaussakko, irtisanomissuojan heikentäminen, yt-velvoite pois alle 50 henkeä työllistävistä yrityksistä, yt-neuvotteluiden vähimmäisajat puoleen kaikissa yrityksissä, takaisinottovelvoite pois alle 50 henkeä työllistävistä yrityksissä. Lakiin kirjattavalla vientimallilla rajoitetaan liittojen sopimusautonomiaa. Määräaikaisia työsopimuksia voi jatkossa tehdä ilman perustetta vuoden mittaisiksi, Aalto listasi.

Näitä uudistuksia ay-liike Aallon mukaan vastustaa.

– Rajoittamalla lakko-oikeutta hallitus on sitonut osittain palkansaajien kädet edellä mainittujen työelämäheikennysten vastustamiseksi. Eikä ole sanottua, että heikennykset loppuisivat hallitusohjelmaan kirjattuihin keinoihin. Vaalikautta on vielä paljon jäljellä, joten ei kannata tuudittautua siihen ajatukseen, etteivätkö hallitus ja elinkeinoelämä haluaisi heikentää ammattiliittojen toimintaedellytyksiä entisestään, hän varoitti liittonsa valtuustoa.

Hallitus ei Aallon mukaan kuitenkaan voi hiljentää palkansaajaliikettä.

– Me emme aio olla hiljaa, emmekä voi olla hiljaa samalla kun suomalaista työelämää rikotaan lisää. Sen toverit, voin teille luvata.

Aallon mukaan edessä on myös vaikeat työehtosopimusneuvottelut.

– Korkea inflaatio, kohonneet korot ja edellisvuosien maltilliset palkankorotukset ovat luoneet tilanteen, jossa työntekijöiden ostovoima on heikentynyt, hän kuvasi lähtötilannetta.

– Painetta palkankorotuksille siis on. Kuten tapana on ollut, mitään numeroita en lähde heittelemään. Mutta neuvotteluihin lähdetään tilanteessa, jossa tarve jäsenten ostovoiman vahvistamiselle on todellinen.

Aalto sanoi, että tes-neuvotteluissa lähdetään hakemaan sopimuksiin myös asioita, joilla voidaan kompensoida hallituksen uudistuksia palkansaajille.

– Syksyn neuvotteluissa ei siis ole kyse vain palkankorotuksista, vaan myös oikeudenmukaisen ja reilun työelämän edellytysten turvaamisesta sopimusten kautta. Tämä on välttämätöntä, kun samaan aikaan lainsäädännöllisesti työntekijöiden asemaa heikennetään.

Aalto väläytti puheessaan myös lakkojen mahdollisuutta.

– Tuskin kenenkään toiveissa on sellainen tilanne, jossa joutuisimme turvautumaan järjestöllisiin toimenpiteisiin neuvottelutuloksen vauhdittamiseksi. Mutta valmius ja resurssit toimenpiteisiin meillä on. Sitä ei pidä kenenkään epäillä hetkeäkään, hän sanoi.

– Työnantajapuolelta varmasti paheksutaan edes pelkkää viittausta mahdollisuuteen lakoista. Mutta tulevien neuvotteluiden vaikeuskerroin on korkea johtuen nimenomaan työnantajien itsensä sanelemasta työmarkkinapolitiikasta. Jos Etelärannassa tuskaillaan neuvottelutilanteen vaikeutta, voi olla paikallaan vilkaista peiliin.

Aallon mukaan Teollisuusliiton tavoitteena on tulopoliittinen kokonaisratkaisu.

– Me neuvottelemme tupoa. Palkankorotukset sidotaan niin sanottuun yleiseen linjaan. Työnantajat ja yritykset koordinoivat omia tavoitteitaan neuvotteluissa, ja me palkansaajat koordinoimme omia näkemyksiämme, hän sanoi.

– Jos joku kyseenalaistaa viittaukseni tupoon, voi katsoa esimerkiksi yksityisten koulujen ja oppilaitosten työmarkkinakiistaan, jossa hylätty sovintoehdotus oli sidottu muun muassa meidän ja Teknologiateollisuuden työnantajien väliseen työehtosopimukseen. Yleinen linja määrittää työehtojen suunnan poikki kentän. Kovasti kuulostaa tupolta. Poikkeuksena on lähinnä se, että aiemmin keskusjärjestöjen kesken tehty sopimus toi tupolle laajan hyväksynnän läpi työmarkkinakentän.

Puheensa lopussa Aalto valoi uskoa palkansaajaliikkeen jäseniin.

– Pyydänkin teitä jatkamaan yhteistä tekemistämme myös syksyn väännöissä, ja välittämään työpaikoille viestiä siitä, että me tulemme tekemään jatkossakin kaikkemme paremman työelämän ja jäsentemme oikeuksien ja etujen valvomiseksi. Me emme anna periksi, hän sanoi.