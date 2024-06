Pääekonomisti KL:lle: Suomessa ei käytännössä ole inflaatiota

Suomen inflaatio hidastui toukokuussa 1,5 prosenttiin edelliskuun 1,9 prosentista, Tilastokeskus kertoi perjantaina.

– Käytännössähän meillä ei ole inflaatiota tällä hetkellä ollenkaan, jos poistetaan lainakorkojen osuus, joka on hieman keinotekoinen asia, kommentoi Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist Kauppalehdelle.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Euroalueen inflaatio oli toukokuussa 2,6 prosenttia yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan. Suomessa yhdenmukaisten kuluttajahintaindeksin mukainen inflaatio oli toukokuussa 0,5 prosenttia.

– Tässä on omat ongelmansa varsinkin, kun eteneminen on jossain määrin epäsynkroniassa yleiseurooppalaisen kehityksen kanssa. Meillähän on huomattavasti hitaampi inflaatio kuin keskimäärin euroalueella, Appelqvist muistuttaa Kauppalehdelle.

– Myös korkotaso kurittaa meitä käytännössä turhaan tällä hetkellä, vaikka suhdannemielessä tarvittaisiin paljon alhaisempia korkoja, hän jatkaa.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja.

Kuluttajille tuore lukema on sinänsä hyvä uutinen pitkän korkeamman inflaation jakson jälkeen. Palkansaajien ostovoima supistui merkittävästi silloin, kuin palkkojen nousu ei pysynyt inflaation tahdissa.

Tällä hetkellä velattomilla kotitalouksilla ei Appelqvistin mukaan ole käytännössä minkäänlaista inflaatiota.

– Siinä mielessä reaalinen ostovoima nousee vauhdikkaasti. Kyllähän se on kotitalouksien kohdalla itsessään positiivinen asia.