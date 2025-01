Opetusministeri IL:lle: Afrikan tähdestä ei tehdä linjausta

Opetusministeri Anders Adlercreutzin (r.) mukaan ministeriössä ei ole tarpeellista tehdä linjausta siitä, millaisia pelejä ja kirjoja kunnat saavat käyttää varhaiskasvatuksessa. Asiasta kertoo Iltalehti.

– Ei ole tarvetta linjata ministeriön suunnasta. Nämä ovat teoksia, jotka on tehty ajassa ja kuvaavat osittain sen ajan käsityksiä. Se on hyvä ymmärtää, Adlercreutz sanoo IL:lle.

Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa käytettävät materiaalit nousivat keskustelunaiheeksi sen jälkeen, kun Turun apulaispormestari Piia Elo (sd.) ilmoitti Turun harkitsevan Afrikan tähti -pelin poistamista päiväkodeista. Perusteena oli se, että peli on koettu rasistiseksi.

Viime aikoina esillä on ollut myös muiden vanhojen kirjojen ja pelien poistaminen kouluista ja varhaiskasvatuksesta. Esillä ovat olleet muun muassa Peppi Pitkätossu-kirjat ja Viisikko-kirjasarja. Turun kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen vahvistaa IL:lle tiedon, että kaupungissa on käyty keskustelua kyseisistä kirjoista.

Opetusministeri Adlercreutz toivoo asiaan maltillista suhtautumista.

– Peppi Pitkätossun osalta näissä myöhemmissä kirjoissa on sanavalintoja tarkennettu. Pidän sitä hyvänä asiana. Suomessakin tiettyjen makeisten nimiä on tarkistettu. Se on normaalia ajassa elämistä. Ei näihin asioihin kannata liian suurella tunteella suhtautua, Adlercreutz toteaa IL:lle.