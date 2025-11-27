Onko sote-valiokunta ”kaaoksessa”? Nyt puhuu Mia Laiho

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) kiistää, että valiokunta olisi ”kaaoksessa” eikä kykenisi käsittelemään sen pöydällä olevia lakiesityksiä

– Ei me toki kaaoksessa olla. Paljon on esityksiä, budjettilakeja ja kiirellisiä lakeja ja niitä nyt tässä kahlataan läpi ja tehdään parhaamme, että tulee samalla myös hyvää lainsäädäntöä, kommentoi Laiho Verkkouutisille mennessään torstaina illansuussa sisälle valiokuntaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta aloitti kokouksensa kello 19.00 samaan aikaan, kun eduskuntaryhmät pitävät talossa pikkujoulujaan.

Onko hallitus työntönyt valiokuntaan liikaa ja huonosti valmisteltuja lakiesityksiä, kuten oppositiosta syytetään?

– Tämä on aina joka syksy sama asia, kun tulee budjettilakeja kerralla paljon. Nyt sattuu olemaan erittäin työläitä lakiesityksiä, isoja kokonaisuuksia ja ne vain vievät oman aikansa.

Onko se helpotus, että alkoholilaki siirtyy nyt ensi vuodelle?

– Toki se helpottaa omalta osaltaan jonkin verran sitä työmäärää.

Valiokunnan varapuheenjohtaja korostaa, että systemaattisella ja hyvällä suunnittelulla valiokunta selviää työtaakastaan.

Ehditkö tänään vielä pikkujouluihin?

– Katsotaan, miten paljon aikaa tässä menee.

Valiokunnan ovelta tavoitettu Päivi Räsänen (kd.) sanoi, ettei häntä harmita valiokunnan myöhäinen kokoustaminen:

– Tässä hoidetaan tärkeitä asioita. Meillä oli jo KD:n oma joulujuhla, joka jatkuu vieläkin. Ennätin ruokailla ja nyt on hyvä olo jatkaa.

– Ei valiokunta ole kaaoksessa, mutta meillä on tosi paljon töitä.

