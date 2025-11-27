Kirurgi-kansanedustaja Aki Lindénin sote-vuodatuksesta: Miksi alennut tällaiseen?

Kokoomuksen kirurgitaustainen kansanedustaja Ville Väyrynen pitää entisen perhe- ja peruspalveluministeri, kansanedustaja Aki Lindénin (sd.) purkausta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan (STV) tilanteeseen liittyen ala-arvoisena.

Iltalehden mukaan valiokunnassa kuohuu jälleen poikkeuksellisen kovan työtaakan takia. Sote-valiokunta joutuu kokoontumaan myös torstaina samaan aikaan eduskunnan pikkujoulujen kanssa.

Lindén sanoo IL:lle, että ”vika on kokonaan hallituksen, joka saa lakiesitykset liian myöhään valmiiksi ja niiden laatu on kehno. Monen lain esityksiä ja pykäliä ja niiden perusteluja joudutaan kirjoittamaan STV:ssä uudelleen. Hallituspuolueiden yhdeksän jäsenen enemmistö valiokunnassa muodostuu pääosin ensimmäisen kauden kansanedustajista. Vaikuttaa siltä, että heillä ei ole tarpeeksi sananvaltaa omassa eduskuntaryhmässä, vaan he yrittävät epätoivoisesti ajaa lakeja läpi ’korkeampien pomojen’ määräyksestä, vaikka aika ei siihen riittäisi”. ”Osaamisen tasapaino on opposition puolella”.

Sote-valiokunnan jäsen Ville Väyrynen ihmettelee Lindénin avautumista:

– Akille jaksamista oman erinomaisuuteensa keskellä. Hieman erikoista, että pienen ministeripiipahduksen tehnyt itsensä valtiomiehen asemaan nostanut toisen kauden kansanedustaja alentuu tällaiseen. Onhan se harmi jos pikkujoulut menevät sivu suun, mutta ensimmäisen kauden kansanedustajat eivät siihen ole syypäitä, Väyrynen toteaa Facebookissa.

Lindénin mielestä tilanteesta on turha syyttää puheenjohtaja Krista Kiurua (sd.). Valiokunnassa on kuitenkin syytetty oppositiota ja Kiurua vaikeiden lakiesitysten jumittamisesta tahallaan.

Ville Väyrynen kertoo alusta saakka ihmetelleensä asioiden tahallista jarruttamista ja kriisiyttämistä.

– Myös loputtoman pitkät puheenvuorot ja luottamuksellisten keskusteluiden vuotaminen medialle ovat koetelleet kärsivällisyyttä. Mikään näistä ongelmista ei ole lähtöisin hallituspuolelta pöytää. Ei myöskään ensimmäisen kauden edustajien tekosia.

– Sitä aina ihmetellään, miksi julkisuudessa herkutellaan valiokunnan ongelmilla. Juuri tästä syystä. Edustaja Linden näyttää tyyliesimerkin siitä miten epäkollegiaalisuus otetaan haltuun. Muiden osaamattomuus on varmasti raskas taakka kannettavaksi, Väyrynen sivaltaa.