Onko sinulla tällainen auto? Poliisi varoittaa varkausriskistä

Katalysaattorivarkaudet ovat lisääntyneet alkuvuonna jyrkästi Itä-Suomessa, ja poliisi epäilee ilmiön taustalla liikkuvaa ja ammattimaista rikollisuutta. Tapauksia on kertynyt jo moninkertainen määrä viime vuoteen verrattuna.

Itä-Suomen poliisilaitoksen mukaan katalysaattorivarkauksia on kirjattu tammi–huhtikuussa 2026 yhteensä 46, kun koko vuonna 2025 tapauksia oli vain 10. Rikokset ovat keskittyneet erityisesti Kuopioon (25 tapausta), Mikkeliin (12) ja Siilinjärvelle (4).

Poliisin tiedotteen mukaan teot kohdistuvat pääosin pysäköityihin ajoneuvoihin asuinalueilla ja yleisillä pysäköintipaikoilla. Katalysaattori irrotetaan nopeasti, usein vain muutamassa minuutissa.

Varkaudet kohdistuvat usein tiettyihin ajoneuvoihin. Erityisessä riskissä ovat yleiset henkilöautomallit, kuten Toyotan ja Hondan autot, sekä korkean maavaran ajoneuvot, kuten katumaasturit ja pakettiautot, joissa osa on helpommin irrotettavissa.

Poliisin analyysin mukaan rikoksia tehdään usein useita lyhyessä ajassa samalla paikkakunnalla. Tämä viittaa siihen, että tekijät voivat olla liikkuvia ryhmiä tai toimia ammattimaisesti. Kuluvan vuoden aikana eri puolilla Suomea on otettu kiinni epäiltyjä, joiden hallusta on löytynyt useita varastettuja katalysaattoreita ja rikoksissa käytettyjä työkaluja.

Varastetut katalysaattorit päätyvät poliisin mukaan myyntiin epävirallisille markkinoille tai kierrätykseen, jossa niistä erotellaan arvokkaita jalometalleja, kuten platinaa, palladiumia ja rodiumia. Yhdestä katalysaattorista voi saada jopa satoja euroja, mikä tekee rikoksista taloudellisesti houkuttelevia.

Poliisi korostaa, että rikokset jatkuvat niin kauan kuin varastetulle tavaralle on kysyntää. Myös romualan toimijoilla on keskeinen rooli ilmiön torjunnassa, sillä ostajien on varmistettava tavaran laillinen alkuperä.

Varkaudet tapahtuvat useimmiten ilta- ja yöaikaan taajamien pysäköintialueilla ja taloyhtiöiden pihoilla, mutta tapauksia on havaittu myös päivisin. Poliisi kehottaa ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta matalalla kynnyksellä.

Mahdolliseen varkauteen voivat viitata esimerkiksi auton alla työskentelevät henkilöt ilman selkeää syytä, metallin sahaamisen äänet tai ajoneuvon nostaminen tunkilla epätavallisessa paikassa.

Jos varkaus on käynnissä, poliisi kehottaa soittamaan hätänumeroon 112. Muissa tapauksissa havaintoja voi ilmoittaa poliisille sähköisesti tai vihjenumeroon. Kansalaisten vihjeet ovat olleet keskeisiä rikosten selvittämisessä.