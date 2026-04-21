17-vuotiaiden yöajelua rajoitetaan lakimuutoksella

Liikennekuolemien määrät ovat laskeneet Suomessa ennätyksellisen alhaiselle tasolle, mutta nuorten osuus liikennekuolemissa on edelleen aivan liian korkealla tasolla, sanoo kokoomuksen poliisitaustainen kansanedustaja Marko Kilpi. Nykyinen lainsäädäntö on mahdollistanut B-ajokortin myöntämisen alaikäisille liian löyhin perustein, joka osaltaan on johtanut epäsuotuisaan kehitykseen liikenneturvallisuudessa.

Kilven mukaan hyvin kuvaavaa on, että vuonna 2024 alaikäisille myönnettiin B-ajokortteja enemmän kuin 18 vuotta täyttäneille. Kyse ei ole enää poikkeuskäytännöstä, vaan vallitsevasta käytännöstä. Tämä ei voi olla lainsäädännön tarkoitus, hän korostaa.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi tänään yksimielisesti mietintönsä ajokorttilain uudistamisesta. Uudistus on äärimmäisen tärkeä, ja se parantaa merkittävästi nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta, toteaa

– Uudistuksella rajoitetaan 17-vuotiaiden yöaikaista ajamista kello 00–05. Tilastojen mukaan merkittävä osa alaikäisten vakavista onnettomuuksista tapahtuu juuri näinä tunteina, Kilpi sanoo tiedotteessa.

– Rajoitus ei estä välttämätöntä liikkumista, mutta vähentää tilanteita, joissa riskit kasautuvat. Mikäli 17-vuotias ajaa rajoitettuun aikaan, kyse on ajo-oikeudetta ajosta, josta seuraa sakko ja ajokielto, Kilpi jatkaa.

– Suomessa on monia alueita, joilla auto on arjen kannalta välttämätön. Siksi poikkeuslupamahdollisuus säilyy edelleenkin niille, joilla on siihen todellinen tarve.

Uudistuksessa kehitetään myös kuljettajakoulutusta. Riskientunnistamiskoulutuksen kesto pidennetään 12 tuntiin, ja simulaattorilla annettavan ajo-opetuksen osuus rajataan enintään puoleen opetuksesta. Tavoitteena on lisätä käytännön ajokokemusta ja parantaa valmiuksia tunnistaa liikenteen riskejä.

Lakimuutos tulee voimaan pääosin 29. toukokuuta. Osa muutoksista, kuten riskientunnistamiskoulutuksen uudet vaatimukset ja alaikäisen kuljettajan tunnus, tulevat voimaan 1. lokakuuta.

– Ajokorttilain muutos on askel kohti turvallisempaa liikennettä ja vastuullisempaa järjestelmää, jossa poikkeus on aidosti poikkeus. Samalla se viestii selkeästi, että nuorten turvallisuus on meille tärkeämpää kuin järjestelmän helppous, Kilpi toteaa.