Koulua kohti ammuttiin useita laukauksia – epäilty kiinni

Täysi-ikäisen miehen epäillään ampuneen koulua kohti aseella, kertoo Sisä-Suomen poliisi.

Poliisi sai 10. huhtikuuta hieman ennen puoltapäivää hätäkeskukselta ilmoituksen aseistetusta henkilöstä Jyväskylän Normaalikoululla. Henkilö ampui useita kertoja kohti koulurakennusta.

Opettajat havaitsivat tilanteen nopeasti ja lukitsivat koulun ulko-ovet. Poliisin mukaan viitteitä siitä, että tekijä olisi pyrkinyt sisälle rakennukseen, ei ole.

Ampumisen jälkeen epäilty pakeni läheiselle harjualueelle, jossa poliisi tavoitti hänet ja otti kiinni. Kiinnioton yhteydessä miehellä oli hallussaan pistoolimallinen kaasuase, jota epäillään teossa käytetyksi.

Yhteen koulun ikkunaan tuli vaurio teräskuulasta. Kuula ei kuitenkaan läpäissyt lasia. Poliisi selvittää parhaillaan aseen tarkempia ominaisuuksia sekä sitä, onko kyseessä luvanvarainen ase.

Epäilty on poliisin tiedotteen mukaan täysi-ikäinen. Hän ei ole tällä hetkellä kiinniotettuna. Esitutkinta ja kuulustelut ovat kesken, eikä teon motiivista tai mahdollisesta suunnitelmallisuudesta ole vielä tietoa.

Asiaa tutkitaan tässä vaiheessa laittomana uhkauksena, vahingontekona ja virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena. Rikosepäilyt voivat tarkentua tutkinnan edetessä.