Autojen akkuja varastetaan öisin – yksi merkki voi paljastaa murron

Ruotsin poliisi varoittaa maan länsiosissa lisääntyneistä hybridiautojen korkeajänniteakkujen varkauksista. Ilmiö on yleistynyt erityisesti Göteborgin ja Boråsin seudulla, ja kohteiksi ovat poliisin mukaan valikoituneet etenkin Toyotan autot.

Täyssähköautoon verrattuna hybridiauton ajoakku on pienempi, ja sen irrottaminen voi onnistua ilman korjaamonosturia. Se tekee akusta varkaalle houkuttelevan saaliin. Käytettyjen akkujen arvo voi nousta tuhansiin euroihin.

Ilta-Sanomien haastatteleman Toyota Auto Finlandin tiedotuspäällikkö Ossi Kukkosen mukaan uuden ajoakun hinta on esimerkiksi Yaris- ja Corolla-hybrideissä tyypillisesti noin 2 300–2 600 euroa. Lehden mukaan varastetuille ajoakuille on syntynyt oma pimeä markkina samaan tapaan kuin esimerkiksi katalysaattoreille ja ajovaloelementeille.

Ruotsin poliisin mukaan varkaat ovat päässeet käsiksi akkuun manipuloimalla auton lukitusta. Kohdeautoon on voitu mennä työkaluineen useaksi tunniksi erityisesti yöaikaan.

Ruotsin läntisen poliisialueen tiedottaja Christian Brattgård kehottaa tiedotteessa hybridiautojen omistajia seuraamaan tarkasti auton puhelinsovelluksen ilmoituksia. Huomiota kannattaa kiinnittää virheilmoituksiin, jotka kertovat ovien tai lukkojen olevan auki.

Poliisi suosittelee pitämään hybridiautot mahdollisuuksien mukaan lukitussa autotallissa tai pysäköimään ne hyvin valaistuille paikoille. Lisäksi auton lukitus ja hälytin kannattaa tarkistaa.

Toyota Auto Finlandin mukaan Suomessa rekisteröidyistä Toyota-hybrideistä ei ole toistaiseksi tiedossa vastaavia akkuvarkauksia.