Onko puhelimessasi tämä sovellus? Voit päätyä Kremlin tarkkailuun

Venäjän hallinto edellyttää, että jatkossa kaikkiin maassa myytäviin älypuhelimiin ja tabletteihin on asennettuna Max Messenger-niminen viestintäsovellus. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen CNN.

Max Messenger on Venäjän valtion tukema ja tarkasti kontrolloima viestintäsovellus. Sen julkaisijana toimii niin ikään Kremlin tarkasti hallinnoima sosiaalisen median yritys VK (VKontakte).

Uusi sovellus korvaa aiemmin käytössä olleen VK Messengerin.

Uuden viestisovelluksen julkaisusta tekee mielenkiintoista se, että se tulee Venäjällä pakollisiksi kaikkiin laitteisiin. Jatkossa valtio vaatii, että Max Messenger on valmiina laitteessa esiasennettujen sovellusten joukossa.

CNN:n mukaan sovelluksen tarkoituksena on lisätä kansalaisten tarkkailua. Sovellus on toimintamalliltaan hyvin samanlainen kuin Kiinassa käytössä oleva Wechat. Pelkän viestintäsovelluksen lisäksi siihen on upotettuna useita muita toimintoja.

Venäjän hallinto on onnistunut kasvattamaan kontrolloimansa sosiaalisen median palvelun suosiota rajoittamalla länsimaisten sosiaalisen median palvelujen toimintaa maassaan. Max Messengerillä on arviolta jo 18 miljoonaa käyttäjää.

Toistaiseksi on epäselvää, onko sovellusta ladattavissa länsimaisissa sovelluskaupoissa. Lienee kuitenkin sanomattakin selvää, ettei Venäjän hallinnon kontrolloimia sovelluksia kannata ladata omille laitteilleen, ellei välttämättä halua päätyä Kremlin tarkkailuun. Älylaitteiden käyttäjän kannattaa olla tarkkana myös muiden lataamiensa sovellusten ja niiden käyttöoikeuksien kanssa. Olemme käsitelleet aihetta aiemmin muun muassa tässä jutussa.

Suomessa asiasta kertoi ensin Iltalehti.

LUE MYÖS:

Tästä merkistä tiedät, että älypuhelimesi kuuntelee sinua

Venäjä rajoittaa Whatsappia ja Telegramia, syyttää terrorisoinnista