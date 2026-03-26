Oneplus voi vetäytyä Euroopasta jo huhtikuussa, myynti päättymässä

Kiinalainen puhelinvalmistaja Oneplus saattaa vetäytyä kansainvälisiltä markkinoilta jo huhtikuussa 2026, kertovat tuoreet sisäiset raportit. Tiedoista kertoo tietotekniikkaan erikoistunut 9to5Google -sivusto.

Tuoreimpien tietojen mukaan puhelinvalmistaja suunnittelee kansainvälisiltä markkinoilta vetäytymistä siksi, että se voisi jatkossa keskittyä toimintaansa Kiinassa ja Intiassa. Yhtiö ei ole virallisesti vahvistanut tietoja.

Tietojen mukaan päätös tarkoittaisi, että Oneplus lopettaisi uusimpien puhelinmalliensa julkaisun ja jakelun esimerkiksi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Päätöksestä on kerrottu osalle työntekijöitä etukäteen.

Taustalla on kiristynyt markkinatilanne ja viime aikoina pahentunut komponenttipula. Asiaan liittyy oleellisesti lisäksi Oneplussan ja toisen kiinalaisen puhelinvalmistajan Oppon yhteistyön syveneminen. Oneplus on nykyään käytännössä kiinalaisen Oppon alamerkki. Yhtiö on jo aiemminkin karsinut toimintojaan esimerkiksi Euroopassa.

Huhut Oneplussan ympärillä ovat käyneet kiivaina useiden viikkojen ajan. Yhtiö on kommentoinut suunnitelmiaan niukasti ja toistaiseksi on epäselvää, miten vetäytyminen tulee vaikuttamaan jo markkinoilla olevien Oneplus-puhelimien ohjelmistopäivityksiin, laitetukiin ja huoltoihin.

Vuonna 2013 perustettu Oneplus vakiinnutti nopeasti asemansa älypuhelinmarkkinoilla ja ehti nousta Suomessakin suosituimpien puhelinmerkkien joukkoon.

Kyseessä ei olisi ensimmäinen kerta, kun suuri puhelinvalmistaja poistuu Suomen markkinoilta. Viime vuonna puhelinvalmistaja Sony lopetti puhelintensa myynnin Suomessa.