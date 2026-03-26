Britannia liittyy taisteluun Venäjän varjolaivastoa vastaan

Britannia on nyt valmis ryhtymään toimiin Venäjän varjolaivaston aluksia vastaan silloin kun ne ovat Ison-Britannian vesillä. Asiasta kertoi puolustusministerin John Healey BBC Radio 4:n lähetyksessä.

Ilmoitus tulee samaan aikaan, kun Britannian pääministeri Keir Starmer on Helsingissä presidentti Alexander Stubbin isännöimässä JEF-maiden huippukokouksessa.

Brittiministerit määrittelivät tammikuussa oikeusperustan, joka sallisi joukkojen nousta pakotteiden kohteena oleville aluksille, mutta pääministeri ei hyväksynyt sotilaallista toimenpidettä ennen torstaita.

– Tällaiset operaatiot vaativat koulutusta, valmistautumista, ymmärrystä herättävää keskustelua liittolaisten kanssa [ja] selkeää oikeusperustaa, puolustusministeri Healey vastasi kysymykseen, miksi Britannia on valmis ottamaan varjolaivoja haltuun vasta nyt.

John Healey sanoi, että nämä kohdat on nyt ratkottu ja valmisteltu ja päätös on signaali siitä, että Britannia ryhtyy toimiin, kun näkee laittomia ja pakotteiden kohteena olevia varjoaluksia.

– Tämä on signaali Vladimir Putinille siitä, että hän saattaa haluta meidän antavan Lähi-idän häiritä meitä, mutta olemme valmiita toimimaan, Healey sanoi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi, että Ison-Britannian päätös takavarikoida pakotteiden kohteena olevia aluksia on oikeastaan ​​oikea-aikainen siirto, varsinkin nyt, kun maailmanlaajuinen paine Venäjää kohtaan hiljaa höllentymässä.

– Tuskin on mikään salaisuus, että Venäjä kanavoi laittomia öljytuloja suoraan sotakoneistoonsa, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi osallistuu Helsingin JEF-kokoukseen etäyhteydellä. Viestipalvelu X:ssa julkaisemassaan julkisessa puheenvuorossa Zelenskyi ilmaisi Ukrainan halun liittyä JEF-maihin. Zelenskyi totesi, että maat tekevät jo paljon yhteistyötä ja tätä tulisi laajentaa. Zelenskyi perusteli, että Ukrainalla on paitsi uutta teknologiaa, myös kokemusta niiden käytöstä ja integroimisesta muihin asejärjestelmiin.

JEF tulee sanoista Joint Expeditionary Force. Se on-Britannian johtama kymmenen maan muodostama monenvälinen puolustusyhteistyön kehys, johon kuuluvat Alankomaat, Islanti, Iso-Britannia, Viro, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska. Suomi liittyi osaksi JEF:ä vuonna 2017, yhtä aikaa Ruotsin kanssa.

Helsingin torstaisen kokouksen keskustelut keskittyvät kolmeen teemaan: Ukrainan sotaan, hybridivaikuttamiseen ja arktisiin kysymyksiin.