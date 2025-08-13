Venäjä rajoittaa Whatsappia ja Telegramia, syyttää terrorisoinnista

Venäjän viranomaiset alkavat rajoittaa viestipalveluiden Whatsappin ja Telegramin toimintaa maassa. Asiasta kertoo muun muassa Venäjän valtiollinen media Tass ja riippumaton venäläismedia Meduza.
Paikallisten viranomaisten kerrotaan jatkossa estävän esimerkiksi puheluiden soittamisen sovelluksilla. Muutosta perustellaan ”rikollisuuden torjunnalla”. Venäjän viranomaiset väittävät, että sovelluksia on hyödynnetty muun muassa ”sabotoinnissa” ja ”terrorisoinnissa” Venäjää vastaan.
Sovellukset ovat joutuneet viranomaisten hampaisiin muun muassa siksi, että niihin on voinut soittaa ulkomailta käsin. Näitä ominaisuuksia viranomaiset haluavat nyt rajoittaa.
Viestien lähettäminen sovelluksella tiettävästi onnistuu edelleen.
Venäjä on rajoittanut sosiaalisen median palveluiden käyttöä maasaan aiemminkin. Se on luonut myös lukuisia vaihtoehtoisia palveluita länsimaisille sosiaalisen median palveluille. Tunnettu esimerkki on VKontakte (VK), joka tunnetaan myös nimellä ”Venäjän Facebook”.