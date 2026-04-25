Trump-meemikolikon arvo romahti – tällä omistuksella pääsee VIP-tilaisuuteen

Kryptosijoittajien halukkuus maksaa pääsystä presidentti Donald Trumpin viikonlopun VIP-vastaanotolle on romahtanut viime vuodesta, uutisoi Financial Times.
$TRUMP-kryptokolikon 297 suurinta omistajaa pääsee lauantaina konferenssiin, jossa puhuvat Trumpin lisäksi nyrkkeilylegenda Mike Tyson sekä kryptovaluutta Tetherin toimitusjohtaja Paolo Ardoino. Lisäksi ohjelmassa on gaalalounas Trumpin kanssa.
29 suurinta omistajaa saa pääsyn VIP-vastaanotolle presidentin sekä muiden supertähtivieraiden kanssa.
Financial Timesin analyysin mukaan VIP-lipun saaneet pitivät hallussaan mediaaniltaan 539 000 dollarin (noin 460 000 euroa) arvosta $TRUMP-kolikkoa eli noin 191 000 kolikkoa. Viime vuonna vastaava luku oli noin 3,28 miljoonaa dollaria (noin 2,8 miljoonaa euroa) eli 250 000 kolikkoa.
CoinMarketCapin mukaan Trump-kolikon arvo on laskenut 93 prosenttia huipustaan, mikä heijastaa laajempaa meemikolikoiden hintaromahdusta.
Meemikolikot ovat verkkotrendeihin sidottuja kryptovaluuttoja, jotka toimivat lähinnä spekulaation välineinä.
– Koko meemikolikkosektori on romahtanut. Trump-brändi ei yksin riitä nostamaan niitä, arvioi kryptoasiantuntija Austin Campbell FT:lle.
FT:n selvityksen mukaan Trump-kolikkojen suurin omistaja on kiinalainen kryptosijoittaja Justin Sun, jonka omistusten arvo on noin 9,4 miljoonaa dollaria. Sun tuli tunnetuksi vuonna 2024, kun hän maksoi taidenäyttelyssä yli 6 miljoonaa dollaria seinään teipatusta banaanista.
Trump on luvannut tehdä Yhdysvalloista maailman kryptopääkaupungin ja edistänyt merkittävää digitaalisten varojen lainsäädäntöä ja kevyempää valvontaa.