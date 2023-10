Oliko mantra Suomen armeijasta pitävä?

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kertoo viime aikoina pohtineensa, onko Suomessa toistettu mantra Suomen puolustusvoimista pitävä.

– Siis väite tai uskottelu sille, että puolustusvoimamme olivat niin vahvat, että tänne ei tuhojen näkökulmasta olisi ollut järkevää edetä. Siis niin, että kyllä Venäjä halutessaan meidät löisi, mutta tuhot olisivat niin massiiviset, että Venäjäkään ei siihen lähtisi. Miettikääpä?, Heinonen kirjoittaa verkkosivuillaan.

Heinonen sanoo tulleensa siihen lopputulokseen, että nyky-Venäjällä tappioilla tai edes ihmistappioilla ei ole minkäänlaista merkitystä tai arvoa.

– Näinhän siellä on aina ollut ja näyttää olevan nytkin. Raatteentiellä Venäjä tapatti omiaan, ukrainalaisia, armoa tuntematta. Olkoon lopullinen Venäjän miestappio Raatteentieltä hurjimmista yli 17 000 miestappiosta vaikka sitten nykypäivän arvioihin 7 000- 9000 kaatuneeseen tai jotain siltä väliltä, niin ihmishengillä ei ollut arvoa. Suomi menetti taisteluissa noin 400 henkeä. Miehemme olivat arvokkaita.

Hän ei ole enää ollenkaan varma, että hyvässä iskussa ja kunnossa pidetytkään Suomen puolustusvoimat ja korkea maanpuolustustahto olisi pidätellyt ”hulluuteen ajettua” Venäjää.

– Tältä ainakin näyttää nyt maan toiminta Ukrainassa. Siksi tänäänkin pitää olla onnellinen, että olemme lopulta Naton puolustusliiton täysvaltainen jäsen. Emme ole enää koskaan yksin, Heinonen huomauttaa.

Heinonen pohtii myös, mitä olisi tapahtunut, jos Venäjä olisikin Ukrainan sijasta hyökännyt Suomeen.

– Olen varma, että valmiimpia ja kovempia me olisimme sotaan olleet kuin mitä Ukrainan helmikuussa 2022 oli. Uskon, että maanpuolustustahtomme olisi ollut sellaisella tasolla tosipaikankin edessä, että periksi emme olisi antaneet. Ja uskon, että emme olisi yksin mekään jääneet vaan olisimme saaneet apuja muilta.

Heinonen on myös varma, että meidän järjestelmämme olisi ollut jo ennen Nato-jäsenyyttäkin valmiimpi kohtaamaan Venäjän.

– Varautumisemme oli ja on korkeammalla tasolla. Evakuoinnit olisivat erilaisia ja tehokkaampia. Tiedustelumme oli ja on paremmalla tasolla. Viranomaisyhteistyö oli ja on eri tasolla. Ja niin edelleen. Ja tänään tilanne on vielä tästäkin paljon parempi osana liittokuntaa.

Itänaapurista puhuttaessa hän huomauttaa, että ”Venäjä on Venäjä”.

– Se teki hirmutekoja toisessa maailmansodassa ja on tehnyt niitä aina. Se tekee niitä edelleen 2020-luvullakin. Venäjä ei ole noudattanut eikä noudata tänäänkään sodan oikeussääntöjä. Sotarikokset eivät siis ole yllätys ja niihin mekin olimme varautuneet jo ennen Natoakin, Heinonen toteaa.