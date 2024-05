Oletko nähnyt tätä miestä? Poliisi pyytää havaintoja

Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää edelleen havaintoja maaliskuussa viimeksi nähdystä 37-vuotiaasta Jani Kekkosesta.

Viimeisin havainto hänestä on torstaina 21. maaliskuuta hieman ennen kello kolmea aamuyöllä, kun hän poistui linja-autosta Lommilassa Espoontiellä Ikean kohdalla.

Kekkonen on poliisin tiedotteen mukaan hoikka ja pitkä. Hänellä on ruskeat puolipitkät hiukset sekä parta. Hänellä oli katoamishetkellä päällään beiget housut, punainen paita, jossa on keltaista kauluksessa, vihreä maastonvärinen takki ja musta pipo.

Kaikki havainnot kadonneen liikkeistä ja mahdollisesta olinpaikasta pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai vihjepuhelimeen 029 541 3031.