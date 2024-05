Jarno Limnell rajaturvallisuudesta: Viisas varautuu, Venäjän nykytoimissa ei ole pidäkkeitä

Kokoomuksen kansanedustaja, kyberturvallisuuden dosentti Jarno Limnell pohtii Puheenvuoro-blogissaan hallituksen eduskunnalle antamaa lakiesitystä toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi.

– Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta on huolehdittava kaikissa tilanteissa. Kyse on valtion perustehtävästä. Venäjä kohdistaa Suomeen välineellistettyä maahantuloa, jolla se pyrkii vaikuttamaan Suomen ja Euroopan unionin turvallisuuteen heikentävästi. On tärkeää, että Venäjän hybriditoimintaan vastataan määrätietoisesti ja päättäväisesti – muuten se laajenee entisestään.

– Viisas varautuu, sillä Venäjän nykytoimissa ei ole pidäkkeitä, ja Venäjä käyttää hyväksi lainsäädäntömme ja kansainvälisten sopimusten heikkouksia, hän kirjoittaa.

Suomen itäraja on samalla EU:n ja Naton pisin ulkoraja Venäjän kanssa.

– EU:n ulkorajalle ei pidä sallia välineellistetyn maahantulon väylää Eurooppaan. Maahantulijoiden välineellistäminen on vakiintunut yhdeksi hybridivaikuttamisen keinoksi laajemminkin Euroopassa. On oletettavaa, että tätä keinoa käytetään eri tilanteissa poliittisen painostamisen välineenä jatkossakin, Limnell toteaa.

Rajavartioviranomaiset ovat todenneet, että Luoteis-Venäjällä on edelleen suuri joukko sinne syksyllä saapuneita ihmisiä ja tilanne Suomen rajalla voi muuttua hyvin nopeasti, jopa muutamassa päivässä. Riskitaso on edelleen hyvin korkea.

Limnell korostaa, että nykyiseen kansalliseen tai kansainväliseen oikeuteen ei sisälly menettelytapoja, joiden nojalla valtio voisi tehokkaasti torjua välineellistettyä maahantuloa.

– Kansainväliset ihmisoikeussopimukset on aikoinaan laadittu ympäristössä, jossa kukaan ei voinut kuvitella maahantuloa käytettävän toisen valtion painostamiseen. Tässä uudessa ajassa ja uudessa tilanteessa tarvitsemme Suomessa uudenlaista tulkintaa.

Rajaturvallisuutta koskevan lakiesityksen mukaan Suomi voi päättää rajoittaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamista rajatulla alueella Suomen valtakunnanrajalla ja sen välittömässä läheisyydessä. Sääntely voitaisiin ottaa käyttöön tiettyjen edellytysten täyttyessä valtioneuvoston päätöksellä. Päätöstä edeltäisi yhteistoiminta tasavallan presidentin kanssa.

– On hyvä huomioida, että lain käyttöönoton edellytyksenä olisi aina oltava tieto tai perusteltu epäily vieraan valtion Suomeen kohdistamasta vaikuttamisesta, joka aiheuttaa vakavan vaaran Suomen täysivaltaisuudelle ja kansalliselle turvallisuudelle, eivätkä muut keinot ole riittäviä tilanteen ratkaisemiseksi, Limnell sanoo.

Hänen mukaansa turvallisuuden varmistaminen on koko Suomen yhteinen intressi.

– Nyt käsillä oleva lakiesitys on poikkeuslaki. Lain vaativuus on edellyttänyt huolellista valmistelua, mistä on annettava lain valmistelijoille kiitos. Esityksessä on katsottu painavien, hyväksyttävien tavoitteiden olevan käsillä. Kyseessä on rajattu poikkeus, taustalla pakottava syy ja muiden keinojen ei ole katsottu olevan riittäviä.

– Laissa säädettäisiin toimivaltuudesta rajoittaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamisesta tilanteissa, joissa vieras valtio pyrkii painostamaan Suomea maahantulijoita hyväksikäyttämällä.