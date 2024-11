Nyt puhuvat Venäjällä kokoustaneet suomalaiset aktivistit: Suomen kansa elää valedemokratiassa

Venäjällä kokoustamassa käyneet suomalaiset aktivistit puolustavat matkaa ja torjuvat väitteet Venäjän propagandan levittämisestä.

Verkkouutiset kertoi tässä jutussa suomalaisten rauhanaktivistien matkasta Pietarissa järjestettyyn Rauhaa, luontoa, yhteistyötä Itämerellä ja arktisilla alueilla -konferenssiin. Sen jälkeen aktivistit julkaisivat julistuksen, jossa muun muassa vaaditaan Ukrainan länsimaisen aseavun lopettamista ja Venäjän päästämistä ensi vuonna järjestettävään Etyjin huippukokoukseen. julistuksessa ei otettu kantaa Venäjän Iranilta ja Pohjois-Korealta saamaan sotilaalliseen tukeen.

Kaksipäiväisen tapahtuman järjestäjinä olivat Pietarin alueella toimiva ympäristöjärjestö, Kansainvälinen rauhantoimisto IPB, Naiset rauhan puolesta -liike ja sodanvastainen World Beyond War -järjestö. Kansainvälinen Naiset rauhan puolesta -liike on koko nimeltään Global Women for Peace United Against Nato eli Naiset yhdessä rauhan puolesta ja Natoa vastaan.

Tapahtumasta kertoi X:ssä vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen. Hän totesi pitävänsä surullisena, että suomalaisetkin osallistuvat Venäjän propagandan levittämiseen.

– Onneksi putinistiset äänet ovat Suomessa marginaalissa. Huikea valtaosa suomalaisista ymmärtää paremmin, Tynkkynen sanoi.

Kolme kokoukseen osallistunutta suomalaista otti Verkkouutisiin yhteyttä sähköpostitse jutun julkaisun jälkeen. Yksi viesti tuli Suomen kommunistisen puolueen (SKP) puheenjohtaja Liisa Taskiselta. Naiset rauhan puolesta -aktivistit Ulla Klötzer ja Lea Launokari lähestyivät puolestaan toimitusta yhteisellä sähköpostilla. Klötzer on ollut vihreiden varapuheenjohtaja vuosina 1991-1995. Hän on johtanut 2000-luvun alussa EU-vastaista Vaihtoehto EU:lle -liikettä.

Klötzer, Launokari ja Taskinen ovat antaneet luvan kannanottojensa lainaamiseen. Taskinen soimaa kuitenkin aiempaa juttua asenteelliseksi. Klötzer ja Launokari taas painottavat, että lainausten on oltava sellaisia, että ne osoittavat ”kokouksen ja julistuksen allekirjoittaien kansainvälisyyden, huolemme rauhasta ja ympäristöstä sekä edistävät avointa, demokraattista keskustelua”.

”Kaikki tietävät, että Ukraina ei voi voittaa”

SKP:n puheenjohtaja Liisa Taskinen toteaa lausunnossaan kansalaisjärjestötoiminnan olevan Venäjällä vaikeaa ja Ukrainan ”erikoisoperaatiosta” (virallisen Venäjän nimitys hyökkäyssodalle) puhumisen vaarallista.

– Konferenssi keskittyikin Itämeren ja Arktisen alueen tilanteeseen. Itämeri yhdistää Venäjää ja muita sen rantavaltioita, Arktinen alue Venäjää, pohjoismaita, Kanadaa ja Yhdysvaltoja. Molemmilla alueilla on aiemmin yhteistyö ollut joustavaa. Mm. Suomenlahden tilanne on parantunut huomattavasti. Tieteellinen yhteistyö Arktisella alueella on ollut ja olisi tärkeää ilmaston lämpenemisen takia. Kaiken yhteistyön katkaiseminen ei millään tavalla edistä ilmasto- ja ympäristökriisin ratkaisemista, Taskinen kirjoittaa.

Hänen mukaansa Ukrainan sota on mainittu julistuksessa, joska se on ”Gazan tuhoamissodan” ohella suurin riski lähialueiden ja koko maailman rauhalle.

Liisa Taskinen sanoo kaikkien tietävä, että Ukraina ei voi voittaa sotaa ja että kukaan ei myöskään halua Venäjän voittavan. Näin on kuitenkin hänen mukaansa käymässä.

– Sota hyödyttää lähinnä amerikkalaista sotateollisuutta, se on valtava ympäristörikos, se on valtava humanitäärinen katastrofi. Sota on saatava loppumaan. Siksi julistuksessa paitsi vaaditaan aseavun lopettamista myös rauhanneuvottelujen välitöntä käynnistämistä, hän perustelee.

Rauhan tulisi hänen mielestään olla sellainen, että se takaa turvallisuuden Ukrainalle, Venäjälle ja kaikille naapurimaille ”eikä sisällä siementä seuraavalle sotilaalliselle konfliktille”.

Seuraavaksi Taskinen arvostelee Suomen Yhdysvaltain kanssa solmimaa DCA-sopimusta. Hänen mukaansa Suomi on siinä luovuttanut ison osan itsenäisyydestään.

– Verkkouutiset moittii Oras Tynkkysen suulla julistusta siitä, ettei se hiiskahdakaan Pohjois-Korean joukoista. Konferenssi oli syyskuun lopulla, jolloin asiasta ei ollut uutisia, eikä järjestöillä ollut muistakaan lähteistä tietoja asiasta. Julistuksessa ei ollut mainintaa Iranin, eikä liioin USA:n, tai minkään muunkaan maan lähettämästä aseavusta sodan osapuolille, Taskinen kirjoittaa.

Tässä yhteydessä on huomioitava, että tässä vaiheessa julkisuudessa oli tiedetty jo pitkään Iranin ja Pohjois-Korealle Venäjän sotakäyttöön jo pitkään toimittamista toimittamista massiivisista asemääristä.

Liisa Taskisen mukaan matkasta olisi ollut tietoja saatavilla ja niistä olisi havainnut, ettei kyse ole ollut Venäjän propagandan levittämisestä.

”Suomen poliitikot ovat kuin kolme apinaa”

Ulla Klötzer ja Lea Launokari ihmettelevät viestissään Oras Tynkkysen kriittisiä kommentteja.

– Tynkkynen on poliittiselta taustaltaan vihreä ja siten on varsin ihmeellistä, että konferenssin julkilausumassa esitetyt vaatimukset ärsyttävät häntä. Pietarin kokouksen järjestäjät edustivat laajaa kansainvälistä rauhanliikettä ja julkilausuman allekirjoittajat ovat aktiivisia monenlaisissa perinteisiä vihreitä arvoja ajavissa järjestöissä monesta maasta, he perustelevat.

Klötzer ja Launokari korostavat Taskisen tapaan muun muassa, että Itämeren ja arktisen alueen ympäristöongelmien ratkaisu vaatii yhteistyötä Venäjän kanssa.

– Vaatimus Ukrainan sodan eskaloitumisen välittömästä lopettamisesta ja vaatimus länsivaltojen asetoimituksien pysäyttämisestä Ukrainaan esitettiin koska kokoonnuimme Venäjällä ja suuri osa osallistujista edustivat länsimaita, joissa kaikki eivät ole omaksuneet [Naton pääsihteeri Jens] Stoltenbergin mantraa – rauha rakennetaan asein!, aktivistit sanovat.

Klötzer ja Launokari kertovat, että Pietarin kokouksen pääjärjestäjä oli ”pitkäaikainen Itämeren elinympäristön puolustaja” Oleg Bodrov, johon Ulla Klötzerin kerrotaan tutustuneen vihreiden poliitikko Pekka Haaviston kautta vuonna 1992.

– On sekä surullista että pelottavaa miten yksisilmäisesti Tynkkynen, edustaen n.k. vihreitä, sekä muu poliittinen eliitti suhtautuu NATO:on, DCA-sopimukseen, Ukrainan sotaan ja Palestiinan kansanmurhaan. Suomen poliitikot ovat kuin kolme apinaa: en kuule – en näe – en puhu!, Klötzer ja Launokari ryöpyttävät.

Suomalaisille ei heidän mukaansa ole annettu mitään mahdollisuutta saada ”monipuolista kuvaa maailman tilanteesta”. He jatkavat Suomen kansan elävän ”valedemokratiassa, jota jopa vihreät ja vasemmistoliitto ylläpitää”.

– Olemme ylpeitä siitä, että teemme yhteistyötä sellaisten tahojen ja ihmisten kanssa, jotka uskovat edelleen vuoropuheluun ja neuvotteluihin – kuten Suomi ja vihreät vielä muutamia vuosia sitten uskoivat. Siitä Suomi oli kansainvälisesti tunnettu ja korkeasti arvostettu.

