Petteri Orpo väänsi rautalangan: Tähän hallituksen politiikka perustuu

Eduskunnan kyselytunnilla pääministeri Petteri Orpo (kok.) piirsi kysyttäessä esiin, mitä hallituksen politiikka on – ”tämä iso kuva”.

– Se perustuu siihen lähtökohtaan, että me saamme julkisen talouden terveemmälle pohjalle, velkaantumisen tahdin hidastumaan, saamme reaalitalouden kasvuun, jotta me voimme turvata suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan palvelut, Petteri Orpo sanoi.

Hänen mukaansa hallitus on vienyt määrätietoisesti eteenpäin sekä kasvutoimia, työllisyyttä tuovia toimia että julkista taloutta tervehdyttäviä toimia eli myös säästämistä.

– Ja ei ole mitään muuta tietä. Maa on todella vaarallisesti velkaantunut edelleen. Meidän ympärillämme maailma on sekaisin, Ukrainassa soditaan, (Donald) Trump virittelee kauppasotaa. Maailmalla talous ei kasva tällä hetkellä. Siksi meidän täytyy jatkaa määrätietoista työtä sen eteen, että julkinen talous saadaan terveeksi ja että Suomessa on taloudessa kasvua. Siksi me kokoonnumme kasvuriiheen ja me teemme vielä lisää toimia, joilla Suomeen saadaan investointeja, työtä ja kasvua.

– Me olemme nyt paljon paremmassa tilanteessa tässä, ja me emme kokoonnu mihinkään leikkausriiheen, vaan me kokoonnumme kasvuriiheen tekemään muun muassa niitä toimenpiteitä, ja harkitsemaan, joita tekin olette ehdottaneet, Orpo totesi oppositiolle.

– Ero on vain se, että me joudumme ne rahoittamaan, toisin kuin te.

Pääministerin mukaan useilla hyvinvointialueilla taloutta on saatu terveeseen suuntaan ja ”ennen kaikkea palvelut pelaamaan, tämä on tehtävissä… vaikka kuinka pelottelette”.

– Se vaan on niin, että jos julkinen talous ei ole terveellä pohjalla, jos velkaantuminen lähtee käsistä, niin tämä hyvinvointiyhteiskunta ei pysty huolehtimaan heikompiosaisistaan, Petteri Orpo totesi.

Hän muistutti vasemmistoliitolle, miten heidän puolueensa taholta aikanaan todettiin ”vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä”.

– Se vaan on niin, että meidän korkomenot jo pelkästään nousevat sellaista tahtia, että jos me emme saa samaan aikaan velkaantumisen tahtia hiljenemään, velkaantumista taittumaan ja reaalitaloutta kasvuun, niin meidän hyvinvointiyhteiskunta on umpikujassa, samaan aikaan, kun meillä on valtavat tarpeet lisätä meidän turvallisuuteen ja puolustukseen liittyviä menoja.

– Ja viime kädessä me pystymme vain niin, että me saamme tähän maahan talouden kasvua ja julkinen talous on terve, pitämään tulevina vuosikymmeninä huolta näistä ihmisistä, kaikista heikoimmistakin. Ei ole mitään muuta tietä, ja tämä muutos on ollut tehtävä. Tämä on ollut tehtävä, Orpo linjasi.

Petteri Orpo kysyi, onko oppositio oikeasti huomannut mitä Suomen toimintaympäristössä tapahtuu. Hän muistutti, että keskeisellä vientimarkkinalla Saksalla on ollut kolme vuotta vakava taantuma, kauppasota on alkamassa ja raja Venäjälle on kiinni.

– Mutta mikä on parasta, niin tästä kaikesta huolimatta Suomen talous lähti viime vuoden lopussa kasvuun — hauraaseen, mutta lähti kasvuun. Maanantain Kauppalehdessä oli kysely pk-yrityksille: tulevaisuudenusko oli korkeampaa kuin pitkiin aikoihin. Investoinneista on ilmoitettu Suomeen. Tämä on kääntymässä, tämä on lähtemässä parempaan suuntaan, pääministeri sanoi.

– Me emme elä missään umpiossa, eikä meillä ole sellaista riemua enää kuin ehkä joillakin hallituksilla, että otetaan lisää velkaa ja elvytetäänpä velaksi.

– Ja vielä kerran toistan sen, että nyt tämä isossa kuvassa on kääntynyt. Sekä palvelut että talous ovat lähteneet parempaan suuntaan. Sitähän me kaikki haluamme. Siksi te (nykyinen oppositio) teitte sote-uudistuksen viime kaudella, jotta me turvaamme palvelut. …Me olemme tehneet siitä toimivampaa mallia, ja te ette saa (hallituksen soteen tekemästä) 2 200 miljoonan euron lisäyksestä leikkausta, vaikka kuinka siitä puhuisitte viikosta ja päivästä toiseen ja vaikka kymmenen kertaa kysytte samalla kyselytunnilla.

Hän totesi oppositiolle, että ”se velkaa ja veroja -linja ei enää toimi. Se on mahdotonta. Velkaa ja veroja — sen tien päässä on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan romahtaminen. Ei sen jälkeen voi enää, jos ei ole tervettä taloutta, pitää huolta ihmisistä”.

Petteri Orpon mukaan hallituksen arvot ja tavoitteet peilaavat hyvin tätä aikaa.

– Ensimmäinen suuri tavoite on pitää Suomi turvassa, vahvistaa Suomen puolustusta tässä vaikeassa ajassa, jossa meidän itänaapurimme hyökkää neljättä vuotta Ukrainassa. Se vaatii isoja panostuksia. Sen me teemme. Isänmaan turvallisuus, ihmisten arjen turvallisuus — me tullaan panostamaan sisäiseen turvallisuuteen, rajaturvallisuuteen, Petteri Orpo sanoi.

– Toinen on tulevaisuus, mihin me pistämme rahaa — miljardi euroa tutkimus- ja kehitystoimintaan, peruskoulun kehittämiseen 200 miljoonaa. Me todellakin haluamme, että meidän lapsilla ja nuorilla on hyvä koulutus, jolla he voivat rakentaa omaa elämäänsä Suomessa.

Kolmas asia Orpon mukaan on hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen. Ilman sote-palvelujärjestelmän toimimista ei pystytä pitämään huolta vanhuksista ja avun tarpeessa olevista.

– Ja neljäs on sitten se kaikkein tärkein: Suomi elää ja pysyy hyvinvoivana maana vain työn ja yrittämisen kautta. Työ ja yrittäminen on se, mikä erityisesti liimaa meidän hallitusta, ja me tulemme tekemään kaikkemme, että suomalaisilla on töitä, ostovoimaa ja hyvinvointia. Orpo päätti.