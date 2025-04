Viranomaiset ulkoiluttivat poliisin kimppuun hyökänneen ruumista – jopa Venäjä tuomitsee

Poliisit ja muu kaupungin virkakunta kokoontui torstaina poliisin kimppuun hyökkäämisestä epäillyn ja hyökkäystilanteessa kuolleen nuorukaisen ruumiin ympärille Atškoi-Martanin kaupungissa Tšetšeniassa. Koko tapahtuma videoitiin, ja kokoontumisen jälkeen ruumis jätettiin ulos lojumaan.

Tapaus liittyy Atškoi-Martanissa maanantaina sattuneeseen välikohtaukseen jossa paikallinen asukas hyökkäsi veitsen kanssa paikallisen poliisipartion kimppuun. Yksi poliisi sekä hyökkääjä kuolivat. Torstaina Atškoi-Martanin keskusaukiolla järjestettiin tilaisuus kuolleen poliisin muistolle. Tšetšenialainen oppositiomedia julkaisi tapahtumasta videon. Hyökkääjäksi epäillyn 17-vuotiaan nuorukaisen ruumis on selkeästi tunnistettavissa. Videolta näkyy, että tapahtumaa kuvasi useampikin media.

Oppositiokanava Niyso tuomitsi viranomaisten menettelyn ankarasti ja syytti Tšetšenian paikallishallinnon taustalla vaikuttavaa Venäjää ruumiinhäpäisystä. Pian kanava julkaisi toisenkin videon, jossa nuorukaisen ruumis lojuu maassa jonkinlaisella parkkipaikalla tai ajotien tuntumassa ja autot väistävät sitä.

– Historia toistaa itseään, Niyso-kanava kehysti asiaa kolmannessa julkaisussa ja julkaisi kuvaparin nuorukaisesta ja Venäjän tsaaria vastaan 1900-luvun alussa taistelleen Zelimkhanin ruumiista. Kun Zelimkhan oli jäänyt kiinni ja surmattu, myös hänen ruumiinsa äärelle määrättiin ihmisiä ryhmäkuvaan.

– Miehittäjät uskovat edelleen, että terrori ja julkinen nöyryytys murtavat ihmisten tahdon. Mutta he ovat väärässä. Tällaiset valokuvat eivät ole todiste heidän voimastaan, vaan heidän pelostaan. Pelosta niitä kohtaan, jotka kuolemassakin pysyvät vastarinnan symbolein, kanava kirjoitti.

Riippumaton venäläinen verkkomedia Meduza kertoo, että Venäjän ihmisoikeusneuvoston jäsen Eva Merkatševa kutsui tapahtunutta raakalaismaiseksi ja keskiaikaiseksi.

– Ihmisyys on kehittynyt pois verikostoista, kuolemantuomioista ja julmuuden julkisesta esittelystä. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että tapahtunut on askel taaksepäin. Eikä se toimi: lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että rangaistusten julmuus ei vähennä rikollisuutta, Merkatševa sanoi Gazeta-lehdelle.

Myös toinen ihmisoikeusneuvoston jäsen Kirill Kabanov tuomitsi tapahtuneen Podjom-keskusteluohjelman lähetyksessä. Kabanov sanoi, että ”paikallisista perinteistä” ja ”alueen ominaispiirteistä” huolimatta Venäjällä on lait, joita tulee noudattaa.

Myös Venäjän presidentinhallinnon tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi ruumiinhäpäisyä. Peskovin mielestä ”oppositiokanavat” eivät ole luotettava tietolähde.